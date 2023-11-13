استبعاد إيدرسون من قائمة البرازيل لمواجهة الأرجنتين وكولومبيا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، استبعاد إيدرسون مواريش حارس مرمى مانشستر سيتي، من قائمة “السيليساو”، لمواجهة كولومبيا والأرجنتين، خلال فترة التوقف الدولية المقبلة الخاصة بشهر نوفمبر الجاري.

وتعرض إيدرسون للإصابة في قدمه اليسرى خلال آخر مباريات فريقه مانشستر سيتي أمام تشيلسي، ليتم استبعاده من قائمة “راقصي السامبا”، واستدعاء بينتو حارس أتلتيكو مينيرو بدلًا منه.

وكان مانشستر سيتي قد تعادل مع تشيلسي بأربعة أهداف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، في الدوري الإنجليزي.

وكشف فيرناندو دينيز، المدير الفني المؤقت لمنتخب البرازيل، عن قائمة “السيليساو”، المستدعاة لخوض منافسات التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة كولومبيا والأرجنتين، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وتُقام مباراة كولومبيا ضد البرازيل، فجر يوم الجمعة 17 نوفمبر، على أن تُقام مباراة "راقصي التانجو" ضد الأرجنتين فجر يوم الأربعاء 22 من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة منتخب البرازيل، استدعاء اللاعب الشاب إندريك للمرة الأولى في مسيرته، وهو مهاجم بالميراس ووقع على عقد انتقاله إلى ريال مدريد بدءًا من الصيف المقبل.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل لمواجهة كولومبيا والأرجنتين كالآتي:

في حراس المرمى: أليسون بيكر - بينتو - لوكاس بيري.

خط الدفاع: بريمر - جابرييل ماجالاس - ماركينيوس - نينو - إيمرسون رويال - كارلوس أوجوستو - رينان لودي.

وسط الملعب: أندريه - برونو جيماريش - دوجلاس لويز - جويلنتيون - رافائيل فيجا - رودريجو جوس

خط الهجوم: إندريك - جابريل خيسوس - جابرييل مارتينيلي - جواو بيدرو - باولينيو - بيبي - رافينيا - فينيسيوس جونيور.

وخسر منتخب البرازيل تعادل أمام فنزويلا بهدف لمثله، قبل أن يخسر أمام أوروجواي بهدفين دون مقابل، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في التصفيات المؤهلة للمونديال، برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد منتخب الأرجنتين بطل العالم في الصدارة، برصيد 12 نقطة.