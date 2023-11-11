السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يهزم لوتون تاون ويستعيد انتصاراته بالدوري الإنجليزي

فيكتور ليندلوف
فيكتور ليندلوف

انتصر فريق مانشستر يونايتد على ضيفه لوتون تاون في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل سلبيًا بدون أهداف.

وفرض مانشستر يونايتد استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، وجاء أداءه الهجومي ضعيفًا مقابل خطورة من لاعبي فريق لوتون تاون على مرمى مانشستر يونايتد.

وحاول لاعبو كلا الفريقين تسجيل هدف التقدم خلال الشوط الأول، ولكن أغلب المحاولات لم تصل للمرمى وفشل مهاجمو الفريقين في الوصول للشباك.
وسدد لاعبو مانشستر يونايتد كرة واحدة على المرمى من 7 محاولات وخرجت 6 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 4 محاولات لفريق لوتون تاون وخرجت كرة واحدة من الملعب.

واستحوذ فريق مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 75% مقابل 25% لصالح فريق لوتون تاون.

وفي الشوط الثاني، استمر استحواذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب، فيما انفرد بالأفضلية الهجومية في ظل تراجع المستوى الهجومي لفريق لوتون تاون.

وهدد لاعبو مانشستر يونايتد مرمى لوتون تاون بالعديد من الفرص خلال الشوط الثاني وكانوا قريبين من تسجيل الهدف الثاني، وكانوا قريبين من الوصول لإضافة هدف ثانٍ ولكن رعونتهم في إنهاء الهجمات حرمتهم من تأكيد الانتصار.

وسجل فيكتور ليندلوف هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 59.

وسدد لاعبو يونايتد 4 كرات على المرمى من 14 محاولة خلال المباراة وخرجت 10 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 9 محاولات لفريق لوتون تاون، وخرجت 6 كرات من الملعب.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 65% مقابل 35%

ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ21 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد فريق لوتون تاون عند 6 نقاط في المركز الـ17.

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