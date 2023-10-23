نجم إيفرتون على رادار الاتفاق السعودي في الميركاتو الشتوي

يبحث نادي الاتفاق السعودي على صقفقة هجومية مميزة من الأندية الأوروبية، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

الاتفاق السعودي يستهدف ضم دومينيك كالفيرت لوين من إيفرتون في يناير

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن نادي الاتفاق السعودي، تحت قيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، أبدى رغبته في التعاقد مع مواطنه دومينيك كالفيرت لوين، مهاجم إيفرتون، في الشتاء المقبل خلال شهر يناير.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أنه من المحتمل بدء المفاوضات من أجل حسم صفقة دومينيك كالفيرت لوين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان المهاجم الإنجليزي، صاحب الـ26 عامًا، قد انضم إلى صفوف إيفرتون في عام 2016.

وتألق دومينيك كالفيرت لوين بشكل كبير رفقة إيفرتون، حيث شكّل ثنائية قوية مع ريتشارليسون، تحت قيادة كارلو أنشيلوتي عندما كان مديرًا فنيًا للتوفيز، قبل أن يتعرّض اللاعب إلى لعنة الإصابات.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم دومينيك كالفيرت لوين رفقة إيفرتون في عام 2025، ولا يوجد شرط جزائي في عقده، ولكن تبلغ فيمته التسويقية بـ 25 مليون يورو.

موعد مباراة الاتفاق المقبلة في الدوري السعودي

ويستعد فريق الاتفاق لمواجهة نظيره الوحدة، يوم السبت المقبل الموافق 28 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويتواجد فريق الاتفاق حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة.

تلقى فريق الاتفاق هزيمة قاسية أمام الرياض بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.