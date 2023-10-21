رومانو: الاتفاق السعودى يقدم عرضًا لضم لينجارد فى يناير

كشف الصحفي فابريزو رومانو، اليوم، عن أن نادي الاتفاق السعودي قدم عرضًا للإنجليزي جيسي لينجارد لضمه خلال يناير المقبل.

وقال رومانو عبر حسابه بمنصة “X”، الاتفاق سيعرض على جيسي لينجارد عقدًا مسبقًا لعام 2024، حيث إن فريقهم ممتلئ حتى يناير.

وأضاف: جيرارد يريد التعاقد مع لينجارد، فقد تدرب على أعلى مستوى في السعودية، هندرسون وفينالدوم يدفعانه أيضًا للتوقيع والقرار النهائي سيكون في يد لينجارد قريبًا.

🚨🇸🇦 EXCL: Al Ettifaq set to offer Jesse Lingard a pre contract for 2024 as their squad is full until January.



Gerrard wants to sign Lingard، he trained at top level in Saudi; Henderson and Wijnaldum also pushing for him to sign.



Final decision will be up to Lingard soon. pic.twitter.com/yyLZZc7NaJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21، 2023

الاتفاق يوافق على مشاركة لينجارد في تدريبات الفريق

نشر نادي الاتفاق السعودي بيانا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "وافقت إدارة نادي الاتفاق برئاسة سامر المسحل على توصية لجنة كرة القدم بقبول طلب اللاعب الإنجليزي جيسى لينجارد بالانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق؛ وذلك لمدة شهر".

وأضاف البيان: "يأتي اختيار لينجارد لفارس الدهناء لما يمتلكه من تاريخ وعراقة، إلى جانب نجومية لاعبى الفريق واحترافية العمل الإداري والفنى داخل أروقة النادي".

وبات لينجارد لاعبًا حرًا عقب انتهاء مدة عقده مع نوتنجهام فورست الإنجليزي في يوليو الماضي.

وكان اللاعب قد شارك في 20 مباراة فقط في الموسم الماضي، ولم يسجل سوى هدفين في جميع المسابقات.

وكانت تقارير قد كشفت عن تلقي لينجارد عروضًا من أندية تركية وسعودية وقطرية وأمريكية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أنه رفض تلك العروض.

وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا قد خاض 318 مباراة خلال مسيرته، سجل 58 هدفًا وحقق 4 ألقاب مع مانشستر يونايتد.