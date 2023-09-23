السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتفاق السعودى يعلن انضمام لينجارد لتدريباته لمدة شهر

خيسي لينجارد
خيسي لينجارد

أعلن نادي الاتفاق السعودي، موافقته على انضمام الإنجليزي خيسي لينجارد لتدريبات الفريق لمدة شهر تحت قيادة المدرب ستيفن جيرارد.

 

لاعب مانشستر يونايتد ووست هام السابق بدون نادٍ في الوقت الراهن، عقب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

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الاتفاق يوافق على مشاركة لينجارد في تدريبات الفريق

نشر نادي الاتفاق السعودي بيانا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " وافقت إدارة نادي الاتفاق برئاسة سامر المسحل على توصية لجنة كرة القدم بقبول طلب اللاعب الإنجليزي جيسى لينجارد بالانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق؛ وذلك لمدة شهر".

 

وأضاف البيان " يأتي اختيار لينجارد لفارس الدهناء لما يمتلكه من تاريخ وعراقة، إلى جانب نجومية لاعبى الفريق واحترافية العمل الإداري والفنى داخل أروقة النادي".

 

وبات لينجارد لاعبًا حرًا عقب انتهاء مدة عقده مع نوتنجهام فورست الإنجليزي في يوليو الماضي.

 

وكان اللاعب قد شارك في 20 مباراة فقط في الموسم الماضي، ولم يسجل سوى هدفين في جميع المسابقات.

 

وكانت تقارير قد كشفت عن تلقي لينجارد عروضًا من أندية تركية وسعودية وقطرية وأمريكية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أنه رفض تلك العروض.

 

ووافق لينجارد على إجراء جلسات تدريبية رفقة فريق وست هام الإنجليزي الذي سبق أن لعب ضمن صفوفه من قبل.

 

وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا قد خاض 318 مباراة خلال مسيرته، سجل 58 هدفًا وحقق 4 ألقاب مع مانشستر يونايتد.

 

ويحتل فريق الاتفاق المركز الرابع بالدوري السعودي برصيد 16 نقطة من 7 مباريات بفارق نقطتين فقط عن اتحاد جدة متصدر الترتيب برصيد 18 نقطة.

 

ويضم فريق الاتفاق، عدد من اللاعبين المميزين أمثال جوردان هندرسون وجورجينيو فينالدوم وديميراي جاراي وموسى ديمبيلي.

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