الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من مورينيو بعد طرده فى مباراة روما ومونزا بالدورى الإيطالى

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو

علّق البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، على فوز فريقه أمام مونزا في بطولة الدوري الإيطالي، وطرده في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وكان فريق روما قد حقق فوزًا ثمينًا بشق الأنفس على نظيره مونزا بهدف نظيف، سجله ستيفان الشعرواي في الدقيقة 90 من زمن اللقاء، الذي أقيم مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

أول تعليق من مورينيو بعد طرده

ونشرت قناة "DAZN" تصريحات جديدة لـ مورينيو، الذي قال: "كان فوزًا رائعًا، خاصة عندما يسجل اللاعب في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، إنها فرحة لا تُصدق".

وأضاف: "رغم الفوز، ولكننا لم نلعب جيدًا في هذه المباراة، وكنا قريبين للغاية من الهزيمة، ولكن الحظ حالفنا في النهاية".

وأوضح: "لم نكن جيدين فنيًا، وكان البعض يُعاني بدنيًا بسبب جدول المباريات المزدحم والسفر مع منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي"، متابعًا: "أود أن أشكر الجماهير على دعمهم ومساندتهم لنا، كانت مباراة جيدة لأننا نلعب على أرضنا". 

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وبسؤاله عن طرده نتيجة حصوله على البطاقة الحمراء من الحكم، قال مورينيو: "في العام الماضي لم تكن هناك توترات، فقط كانت هناك تعليقات سيئة، لذلك أنا أقبل الطرد بسبب ما فعلته".

يأتي ذلك بعدما شهدت المباراة حالة كبيرة من التوتر بين الفريقين، حيث قام مورينيو بتوجيه إشارات استفزازية تجاه مقاعد بدلاء مونزا، ليحصل على البطاقة الحمراء من قِبل الحكم.

وبناءً عليه، سيغيب مورينيو عن مباراة الفريق المقبلة أمام إنتر ميلان في بطولة الدوري الإيطالي، والمقرر إقامتها يوم 29 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وبعد الفوز الثمين، يتواجد فريق روما حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة.

مورينيو الدورى الايطالى روما مونزا جوزيه مورينيو الكالتشيو

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