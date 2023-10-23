الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لافيينا فى مهمة سهلة أمام النجوم.. وطنطا يواجه التعدين ببطولة دورى المحترفين

فريق لافيينا
فريق لافيينا

يحل لافيينا بقيادة أحمد عيد عبد الملك، ضيفا على فريق النجوم بقيادة نادر السيد، ويستضيف النصر للتعدين بقيادة محمد شرف فريق طنطا بقيادة عمرو أنور في الرابعة عصر اليوم الإثنين، في الأسبوع الخامس لمسابقة دوري المحترفين.

وفي ملعب السليمانية يسعى لافيينا لمواصلة انتصاراته والاحتفاظ بالقمة على حساب النجوم القابع في قاع الجدول بدون أى فوز.

لافيينا والمحافظة على القمة 

فريق لافيينا يتصدر دوري المحترفين برصيد عشر نقاط من تعادل مع السكة الحديد بدون أهداف وثلاثة انتصارات متتالية على النصر للتعدين بثلاثة أهداف نظيفة وعلى بروكسي بهدف دون رد وعلى بتروجت 3-2 ويملك لافيينا ثاني أقوى هجوم في الدوري برصيد سبعة أهداف متساويا مع بتروجت والاتصالات وبفارق هدف عن القناة، ورغم أن مهمته تبدو سهلة إلا أن أحمد عيد عبد الملك حذر لاعبيه من الاستهانة بفريق النجوم وطالبهم بتحقيق الفوز الرابع على التوالي للمحافظة على القمة.

في المقابل يتواجد فريق النجوم في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من التعادل مع مكادي بدون أهداف والهزيمة أمام أسوان بهدفين نظيفين وأمام القناة بثلاثة أهداف نظيفة وأمام بترول أسيوط بهدف دون رد وهو الفريق الوحيد الذي لم يسجل أى هدف ومع ذلك سيقاتل لاعبوه لتجنب الهزيمة الرابعة على التوالي.

يدير المباراة محمد عبد العزيز ويساعده محمد سعيد ووليد حميد ومعهم أحمد عبد السميع حكما رابعا.

النصر للتعدين خسر مباراته الأخيرة أمام راية

التعدين في اختبار صعب أمام طنطا 

ويستضيف النصر للتعدين فريق طنطا بملعب النصر للتعدين بأسوان  في مواجهة قوية يسعى الفريقان خلالها للحصول على النقاط الثلاث التعدين للابتعاد عن المراكز المتأخرة وطنطا للقتراب من صراع الصدارة.

فريق النصرللتعدين لم يحقق أى فوز ويحتل المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة من التعادل مع المقاصة بهدف لكل منهما والهزيمة أمام بترول أسيوط 1-3 وأمام لافيينا بثلاثة أهداف نظيفة وأمام راية 1-2 ويسعى لتحقيق نتيجة ايجابية.

على الجانب الأخر يحتل طنطا المركز الثاني عشر برصيد خمس نقاط من فوز واحد على راية بهدف دون رد وتعادلين مع وادي دجلة بدون أهداف ومع السكة الحديد 1-1 وهزيمة واحدة أمام أبوقير للأسمدة 1-2 ويسعى للفوز والوصول للنقطة الثامنة.

عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد ربيع الشيخ وأحمد شوقي ومصطفي الكومي وحسام غالي ومحمد الحسيني وأحمد على ومحمد حموشة وساهر عبدالمنعم ومحمد حسام الشرخة وأحمد السيد وفارس طارق وأحمد السيد الشامي وأسامة النجار وشهاب فتحي وحسون محمد ومحمد عادل وعبدالرحمن الدح ومحمد عاطف ومحمد رمضان ومحمد السيد ومحمد محسن شيكا وأقطاي عبدالله.

يدير المباراة علاء صبري ويساعده وائل فتحي وكيرلس نزيه ومعهم محمد عبد العواض حكما رابعا.

دوري المحترفين فريق لافيينا النجوم طنطا النصر للتعدين

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