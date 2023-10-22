أسوان في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بافتتاح الأسبوع الخامس لدوري المحترفين

يستضيف حرس الحدود فريق أسوان في الرابعة عصر اليوم بملعب حرس الحدود بالإسكندرية في افتتاح مواجهات الأسبوع الخامس لمسابقة دوري القسم الثاني " ا " المعروف اعلاميا باسم دوري المحترفين .

ويحتل حرس الحدود بقيادة محمد مكي المركز الرابع برصيد 8 نقاط من انتصارين بملعبه على أبوقير للأسمدة والاتصالات بنتيجة واحدة بهدف دون رد وتعادل في مباراتين خارج ملعبه مع غزل المحلة ومكادي بنتيجة واحدة 1-1 ويسعى حرس الحدود لتحقيق الفوز والصعود لقمة جدول الدوري في انتظار نتائح باقي مباريات الأسبوع الخامس التي ستقام غدا وبعد غد.

مكي يحذر لاعب الحدود من صحوة أسوان

محمد مكي حذر لاعبيه من الفريق الأسواني الذي يمتلك لاعبين سبق لهم اللعب في الدوري الممتاز إضافة لرغبته في الخروج من مسلسل الهزائم واستعادة توازنه .

وطالب محمد مكي لاعبيه بعدم التنازل عن الفوز وحصد النقاط الثلاث حتى يبى الفريق منافسا ثويا على صدارة جدول دور ي المحترفين .

أسوان يسعى للعودة للانتصارات

على الجانب الأخر يحتل فريق أسوان بقيادة حمدي حمدان المركز السابع عشر برصيد ثلاث نقاط من فوز واحد على النجوم بهدفين نظيفين وثلاث هزائم أما بتروجت صفر- 2 وأمام دكرنس بهدف دون رد وأخيرا أمام الجمهورية شبين بنتيجة 1-2 ويسعى الفريق لاستعادة توازنه .

ورغم تقدم حمدي حمدان باعتذار عن عدم الاستمرار بعد الهزيمة أمام الجمهورية شبين الا أن مجلس الادارة طالبه بالبقاء لحين التعاقد مع مدير فني جديد وحرص حمدي حمدان على تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا وانتشالعم من حالة الإحباط التي تعرضوا لها نتيجة توالي الهزائم ورغم صعوبة المهمة أمام حرس الحدود أحد الفرق المرشحة للصعود للدوري الممتاز أكد حمدي حمدان للاعبيه ثقته في قدرتهم على تحقيق نتيجة ايجابية.