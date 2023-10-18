الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب فرق دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الأسبوع الرابع

فريق غزل المحلة
فريق غزل المحلة

المتعة والاثارة والمفاجأت والغزارة التهديفية كانت العنوان الرئيسي لمباريات الأسبوع الرابع لمسابقة دوري المحترفين التي شهدت تسجيل 28 هدفًا، وهو رقم لم يحدث في الأسابيع الثلاثة الأولى، وانتهت 6 مباريات بالفوز واربع مباريات بالتعادل .

الحدث الأبرز في الأسبوع الرابع لدوري المحترفين كانت ريمونتادا فريق لافيينا الذي تأخر أمام بتروجت بهدفين، ونجح في الخروج فائزا 3-2 .

أيضا كانت أهداف الوقت القاتل أحد ظواهر الأسبوع الرابع، حيث سجل السكة الحديد هدف التعادل في مرمى طنطا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع وسجل عسلية هدف فوز لافيينا على بتروجت في الدقيقة 85 وسجل حرس الحدود هدف التعادل في مرمى مكادي في الدقيقة 82 .

وأصبح حسام بركات نجم بروكسي ثاني لاعب يحقق لقب "هاتريك" في دوري المحترفين بعدما سجل ثلاثة أهداف في مرمى المقاصة وتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد أربعة أهداف . 

ثلاثة فرق لم تتعرض للهزيمة خلال الأسابيع الأربعة الأولى لدوري المحترفين وهى لافيينا وغزل المحلة وحرس الحدود والسكة الحديد ووادي دجلة ومكادي. وهناك أربع فرق لم تحقق أي تعادل، وهي بتروجت والاتصالات وبترول أسيوط وأسوان، وفي المقابل هناك 4 فرق لم تحقق أى فوز وهى النجوم والمقاصة ومكادي والنصر للتعدين.

ترتيب فرق دوري المحترفين بعد الأسبوع الرابع

1.لافيينا   10 نقاط

2.غزل المحلة  10 نقاط 

3.بتروجت  9 نقاط

4.حرس الحدود   8 نقاط

5.القناة   7 نقاط 

6.الاتصالات  6 نقاط 

7.السكة الحديد    6 نقاط

8.وادي دجلة   6 نقاط

9.بترول أسيوط  6 نقاط

10.بروكسي   5 نقاط

11.راية   5 نقاط

12.طنطا   5 نقاط

13.مكادي   4 نقاط

14.أبوقير للأسمدة   4 نقاط

15.دكرنس   4 نقاط

16.الجمهورية شبين  4 نقاط

17.أسوان   3 نقاط

18.المقاصة   نقطتان 

19.النصر للتعدين   نقطة واحدة

20.النجوم  نقطة واحدة.

دوري المحترفين غزل المحله فريق لافيينا السكة الحديد وادي دجلة

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