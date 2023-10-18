حسام بركات لاعب بروكسي يتصدر هدافي دوري المحترفين

انفرد حسام بركات لاعب فريق بروكسي بصدارة هدافي دوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الأسبوع الرابع برصيد أربعة أهداف بعدما سجل ثلاثة أهداف في مباراة فريقه مع المقاصة التي انتهت بالتعادل 3-3 ليصبح ثاني لاعب يحقق لقب " هاتريك " هذا الموسم بعد عبد الرحمن فؤاد " بودي " لاعب الاتصالات .

وتساوي سبعة لاعبين في المركز الثاني بقائمة هدافي دوري المحترفين وهم : عبد الرحمن فؤاد " بودي " لاعب الاتصالات والموريتاني أحمد سالم مهاجم لافيينا وأكرم عبد ربه مهاجم القناة وأحمد رافت لاعب مصر المقاصة وأحمد حسني لاعب دكرنس وإسماعيل بامبا ومصطفى سلطان لاعبي بتروجت .

وسجل هدفين كل من محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود ورجب مارو وخالد الاخميمي لاعبي غزل المحلة و طه نادي وعمرو جمعة لاعبى راية ومحمد عاطف مهاجم طنطا وأحمد خالد لاعب بترول أسيوط .

وسجل هدفا واحد كل من: جابر سالم ومحمد ناجي جدو وأحمد كاستيلو "أسوان" وإبراهيم القاضي "حرس الحدود" ويوسف بيبو "غزل المحلة" وحازم أبوسنة ومحمود الحلواني وأوين وعمر عبد الشافي عسلية "لافيينا" والغاني نانا أنتوي "طنطا" ومحمد تامر شرقية وعماد الصواف ومحمد جمال بيبو وسايكو "القناة".

ومصطفى الصفتي وعمار شرف الدين "بروكسي" ومحمد الكومي وأحمد عصام ومحمود أجوجو "أبوقير للأسمدة" وأحمد أشرف ميسي وعبد الرحمن الخميسي "بترول أسيوط"وأحمد ممدوح وأحمد الجوهري "النصر للتعدين" ويحيى زكريا وكريم ببا " المقاصة " وعلي حسين ومؤمن عاطف ويوسف أويا ومحمود دياسطي "وادي دجلة".

وأحمد ماجد الدماطي "دكرنس" وحسين الحسيني ومحمود السيد "مكادي" وأبو بكر سيلا "راية" وإسلام صبحي وسيف شيكا وسليمان كوليبالي ومحمد بهاء "الاتصالات" ورشاد المتولي " بتروجت " ومحمد جمال ومحمد عصام وباسم عادل "السكة الحديد" ومحمد سامي كالوشا ومحمود صلاح وطلبة محمد "الجمهورية شبين".