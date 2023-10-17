الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غزل المحلة يهزم الاتصالات بهدفين ويشارك لافيينا قمة جدول دوري المحترفين

مباراة الاتصالات
مباراة الاتصالات وغزل المحلة

صعد فريق غزل المحلة ليشارك لافيينا قمة جدول دوري المحترفين بعد فوزه على الاتصالات بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في ختام الأسبوع الرابع للمسابقة.

الفوز رفع رصيد غزل المحلة إلى عشر نقاط متساويا مع لافيينا بينما توقف رصيد الاتصالات عند ست نقاط بعدما نال هزيمته الثانية عل التوالي.

جاء الشوط الأول ضعيفا وانتهى بالتعادل السلبي ولم يتعرض خلاله عمرو شعبان حارس غزل المحلة ومحمود الغرباوي حارس الاتصالات لاختبارات حقيقية.

هدف بواسطة النيران الصديقة

بدأ الشوط الثاني سريعا من لاعبي غزل المحلة وفي الدقيقة 48 مرر عمرو الجزار كرة طولية في منتصف ملعب الاتصالات لعبها رجب مارو برأسه لعبده يحيى الذي سبق المدافعين وانفرد بالحارس محمود الغرباوي الذي نجح في ابعاد الكرة لكنها اصطدمت بزميله حسام أحمد وسكنت الشباك ليتقدم غزل امحلة بهدف .

بعد الهدف دفع جمعة مشهور المدير الفني لفريق الاتصالات بسليماني كوليبالي بدلا من سيف شيكا المصاب وتلقي رجب مارو كرة محمد جابر العرضية وسددها برأسه بجوار القائم الأيسر.

أعلنت الدقيقة 58 عن دخول فريق الانصالات أجواء المباراة بعدما تلقي ياسر زحلق كرة عرضية وسددها برأسه وأنقذها عمرو شعبان حارس غزل المحلة.

في الدقيقة 63 أجرى خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة تغييرين بنزول عمرو مصطفى ومحمود مسعد بدلا من رجب مارو وشيكو محارب ..ولاحت فرصة التعادل للاتصالات في الدقيقة 65 عندما تلقي محمد شاهين كرة عرضية ولعبها برأسه لعبد الرحمن بودي الذي سددها بجوار القائم.

دفع جمعة مشهور بأحمد عيد ومحمد بهاء بدلا من أحمد بندق وعلي المصري ثم أشرك علي بهيج وفيصل غريب بدلا من طارق سامي وعبد الرحمن بودي وسدد مصطفى عفروتو كرة قوية أمسكها عمرو شعبان .

هدف رائع لخالد الاخميمي

في الدقيقة 82 سجل محمد شاهين مهاجم الاتصالات هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل وفي الدقيقة 84 دفع خالد عيد بخالد الاخميمي بدلا من شارلز باسي .

في لدقيقة 85 أخطأ عمرو شعبان في ابعاد كرة عرضية وتهيأت أمام مهاجم الاتصالات لكن عمرو الجزار نجح في ابعادها في توقيت رائع وفي لدقيقة 88 سجل خالد الاخميمي الهدف الثاني لغزل المحلة عندما تلقي تمريرة عمرو مصطفى داخل منطقة لجزاء وراوغ مدافع وحارس المرمى وسدد الكرة داخل الشباك .

دوري المحترفين غزل المحله الاتصالات خالد عيد جمعة مشهور

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