الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين: تعادل سلبي بين الغزل والاتصالات في الشوط الأول

فريق غزل المحلة
فريق غزل المحلة

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتصالات وغزل المحلة المقامة باستاد السلام في الأسبوع الرابع  لمسابقة دوري المحترفين بالتعادل بدون أهداف بعد أداء متوسط لغزل المحلة ومتواضع للاتصالات الذي لم يهدد مرمى عمرو شعبان بكرة خطيرة طوال 45 دقيقة. 

كان الغزل الأفضل والأكثر استحواذا في الشوط الأول بينما وجد لاعبو الاتصالات صعوبة في بناء الهجمات ولجأوا للكرات الطولية العالية التي لم يجد مدافعو غزل المحلة صعوبة في التعامل معها وطوال الشوط الأول لم يتعرض عمرو شعبان حارس غزل المحلة ومحمود الغرباوي حارس الاتصالات لاختبارات حقيقية.

رغم سيطرة المحلة الذي اعتمد على إنطلاقات شارلز باسي في الجانب الأيمن وعبده يحيى في الجانب الأيسر الا أن الخطورة على مرمى محمود الغرباوي حارس الاتصالات كان نادرة .

في الدقيقة التاسعة انطلق عبد الرحمن يوسف لاعب المحلة من منتصف الملعب ووصل إلى حدود منطقة الجزاء وسدد كرة رضية بين يدي محمود الغرباوي ..وفي الدقيقة 26 تصدى محمود غالي لركلة حرة ومرر كرة طولية عالية داخل مطقة الجزاء سددها أحمد طارق برأسه من الوضع طائرا ومرت فوق العارضة.

في الدقيقة 39 مرر أحمد بندق لاعب الاتصالات كرة عرضية ن ركلة ركنية أبعدها الدفاع ووصلت إلى علي المصري " وزة " الذي سددها بعيدا عن المرمى ..واحتسب الحكم عمرو الشناوي دقيقتين وقت بدل ضائع لم تشهدا جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

دفع خالد المدير الفني لغزل المحلة في بداية الشوط الأول بتشكيل مكون من عمرو شعبان في حراسة المرمة ومحمد جابر وأحمد طارق وعمروالجزار وعبد الرحمن يوسف في الدفاع وشيكو محارب ومحمود غالي ومحمد حجازي في الوسط وشارلز باسي وعبده يحيى ورجل مارو في الهجوم.

دوري المحترفين غزل المحله الاتصالات خالد عيد محمود الغرباوي

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