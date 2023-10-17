ريمونتادا تقود لافيينا للفوز على بتروجت والقناة يهزم دكرنس في دوري المحترفين

صعد فريق لافيينا لقمة جدول دوري المحترفين بعد فوزه على بتروجت 3-2 وفاز القناة على دكرنس بهدفين نظيفين وتعادل أبوقير للأسمدة مع وادي دجلة بهدف لكل منهما في المباريات التي أقيمت اليوم في الأسبوع الرابع.

لافيينا يهزم بتروجت 3-2

في ملعب الأسيوطي وبعد أداء رائع من الفريقين نجح فريق لافيينا في تحويل تأخره أمام بتروجت إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2 في المباراة التي أدارها الحكم مبروك نبيل ليرتفع رصيد لافيينا غلى عشر نقاط ويصعد بقمة جدول دوري المحترفين ويتوقف رصيد بتروجت عند 9 نقاط .

انتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى سلطان في الدقيقة الثانية ورشاد المولي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ..وفي الشوط الثاني سجل أحمد سالم الهدف الأول لفريق لافيينا في الدقيقة 52 ونجح أووين في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73 ثم سجل عمروعبد الشاقي " عسلية " الهدف الثالث في الدقيقة 84 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

القناة يهزم دكرنس بهدفين

وفي الإسماعيلية فاز فريق القناة على دكرنس بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى سبع نقاط ويتوقف رصيد دكرنس عند أربع نقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم القناة بهدف سجله أكرم عبد ربه من ركلة جزاء احتسبها الحكم إسلام القماش في الدقيقة 14 .زوفي الشوط الثاني سجل سايكو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وادي دجلة يتعادل مع أبوقير للأسمدة

وفي الإسكندرية تعادل أبوقير للأسمدة مع وادي دجلة بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم جلال أحمد ليرتفع رصيد وادي دجلة إلى ست نقاط ورصيد أبوقير للأسمدة إلى أربع نقاط ..انتهى الشوط بتقدم وادي دجلة بهدف سجله محمود دياسطي في الدقيقة 44 ..وفي الشوط الثاني سجل محمود أجوجو هدف التعادل لفريق أبوقير للأسمدة في الدقيقة 68

وتنطلق في السادسة والنصف مساء مباراة الاتصالات وغزل المحلة باستاد السلام مواجهة قوية بين الاتصالات برصيد ست نقاط بقيادة جمعة مشهور وغزل المحلة برصيد سبع نقاط بقيادة خالد عيد.

وحقق الاتصالات حقق فوزين متتاليين ثم خسر في الجولة الماضية أمام حرس الحدود ويسعى للعودة للانتصارات والمنافسة على القمة في حين يسعى غزل المحلة للفوز والوصول للنقطة العاشرة واحتلال المركز الأول بالتساوي مع لافيينا.