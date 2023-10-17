لافيينا يواجه بتروجت والاتصالات يصطدم بغزل المحلة وأبوقير يستصيف دجلة فى دورى المحترفين

تقام اليوم الثلاثاء، ثلاث مباريات في ختام الأسبوع الرابع لمسابقة دوري المحترفين، حيث يلتقي لافيينا مع بتروجت بملعب الأسيوطي ويستضيف أبوقير للأسمدة فريق وادي دجلة في الرابعة عصرا ويحل غزل المحلة ضيفا على الاتصالات في السادسة والنصف مساء.

مباراة قمة بين لافيينا وبتروجت

يشهد ملعب الأسيوطي مباراة القمة بين لافيينا الثالث برصيد سبع نقاط بقيادة أحمد عيد عبد الملك وبتروجت المتصدر برصيد تسع نقاط بقيادة السيد عيد.

الفريقان كانت بدايتهما رائعة ولم يتعرضا للهزيمة وأكدا في توقيت مبكر أنهما من المرشحين للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز وتمثل المباراة اختبارا صعبا للفريقين اللذين لم يتعرضا للهزيمة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى.

يدير المباراة مبروك نبيل ويساعده محمود النحاس وعلاء علي السوري ومعهم علاء صبري حكما رابعا.

لافيينا فاز في مباراته الأخيرة على بروكسي

أبوقير للأسمدة يستضيف وادي دجلة

وفي ملعبه بالإسكندرية يستضيف أبوقير للأسمدة السابع عشر برصيد ثلاث نقاط بقيادة أيمن المزين فريق وادي دجلة الثامن برصيد خمس نقاط بقيادة الكرواتي إيجور توليتش.

المباراة مهمة للفريقين حيث يسعى أبوقير للأسمدة لتعويض هزيمته في الجولة الماضية أمام غزل المحلة في حين يسعى وادي دجلة لاستعادة نغمة الانتصارات بعد أن تعادل مرتين متتاليتين.

يدير المباراة جلال أحمد ويساعده محمد مصطفى إسماعيل وهشام صبري ومعهم أحمد الدليل حكما رابعا.

فريق وادي دجلة

غزل المحلة ضيفا ثقيلا على الاتصالات

وفي السادسة والنصف مساء يشهد ستاد السلام مواجهة قوية بين الاتصالات الخامس برصيد ست نقاط بقيادة جمعة مشهور وغزل المحلة الرابع برصيد سبع نقاط بقيادة خالد عيد.

الاتصالات حقق فوزين متتاليين ثم خسر في الجولة الماضية أمام حرس الحدود ويسعى للعودة للانتصارات والمنافسة على القمة في حين يسعى غزل المحلة للفوز والوصول للنقطة العاشرة واحتلال المركز الأول في حالة تعثر بتروجت أمام لافيينا.

خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: عمرو شعبان ومحمود الحضري وعلى عباس وعمرو الجزار ومحمد حجازي وأحمد طارق وشيكو محارب ومحمود علاء وأحمد سوداني ومحمد أبوالحمد وعبدالرحمن بودي وأحمد مجدي وعمرو مصطفى ويوسف بيبو ومحمد جابر ومحمود مسعد وخالد الإخميمي ومحمود غالي ورجب مارو وعبدالرحيم عموري وعبده يحيى وتشارلز باسي.

يدير المباراة عمرو الشناوي ويساعده عماد فرج ومحمد خالد عيد ومعهم أحمد جمال شاهين حكما رابعا.