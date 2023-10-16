الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين: بترول أسيوط يهزم النجوم ومكادي يتعادل مع الحرس

فريق مكادي
فريق مكادي

أكد فريق مكادي أنه ملك التعادلات في مسابقة دوري المحترفين بعدما تعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما وهو التعادل الرابع على التوالي للفريق منذ بداية المسابقة .

في ملعب خيري بشارة بالجونة تعادل مكادي مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم محمد حسين ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى 8 نقاط ورصيد مكادي إلى 4 نقاط بعدما حقق تعادله الرابع على التوالي ..انتهى الشوط الأول بتقدم مكادي بهدف سجله محمود السيد في الدقيقة الثالثة ..وفي الشوط الثاني تعادل حرس الحدود في الدقيقة 82 . 

وفي أسيوط فاز بترول أسيوط  على النجوم بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم محمد نهاد ليرتفع رصيد بترول أسيوط إللا 6 نقاط ويتوقف رصيد النجوم عند نقطة واحدة.

وفي ملعب الأسيوطي تعادل المقاصة مع بروكسي بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم طاهر أيمن سليمان ليرتفع رصيد بروكسي إلى 5 نقاط ورصيد المقاصة إلى نقطتين ..انتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2 وتقدم كريم ببا للمقاصة في الدقيقة الثانية وتعادل حسام بركات لبروكسي في الدقيقة الرابعة ثم سجل حسام بركات هدف بروكسي الثاني في الدقيقة 20 ثم تعادل أحمد رأفت للمقاصة في الدقيقة 25 ..وفي الشوط الثاني سجل أحمد رأفت الهدف الثاني له والثالث للمقاصة في الدقيقة 57 ونجح حسام بركات في تسجيل هدفه الثالث وهدف التعادل لبروكسي في الدقيقة 71 ليحقق لقب "هاتريك" .

وتنطلق في السادسة والنصف مساء بملعب حرس الحدود بالإسكندرية مباراة راية والنصر للتعدين ويحت راية بقيادة محمد حليم المركز السادس عشر برصيد نقطتين ويتواجد فريق النصر للتعدين برصيد محمد شرف في المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.

يدير المباراة محمد الشناوي ويساعده عماد الشامي وأحمد عبد الهادي خلف ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا.

دوري المحترفين مكادي حرس الحدود بترول أسيوط النجوم

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