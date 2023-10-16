الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رياضة

"غزة في القلب".. جمهورية شبين وبروكسي يدعمان فلسطين بدوري المحترفين

جريدة الدستور

انتهى الشوط الأول من مباراة أسوان وجمهورية شبين التي يديرها الحكم أحمد عبد السميع في الأسبوع الرابع لمسابقة دوري المحترفين.

تبادل الفريقان الهجمات في بداية الشوط الأول في الدقيقة الثالثة مرر محمد مرسي كرة عرضية من ركلة ركنية سددها بلال جمال برأسه فوق العارضة وبعدها انحصر اللعب في وسط الملعب وفي الدقيقة خرج محمد ناجي جدو لاعب أسوان ولعب جابر سالم بدلا منه .

أول فرصة لفريق الجمهورية شبين كانت في الدقيقة 22 عندما أخطأ إسلام سليمان حارس أسوان في إبعاد كرة عرضية ووصلت إلى أبوبكر زغلول الذي سددها في المرمى الخالي لتنشق الأرض عن مروان عباس الذي قام بإبعادها قبل أن تدخل المرمى .

في الدقيقة 24 مرر حمودي شتا كرة بينية خلق الدفاع لمحمود صلاح الذي سددها قوية من فوق الحارس مسجلا هدف التقدم للجمهورية شبين.

وفي الدقيقة 35 تألق مصطفى محمود حارس الجمهورية شبين في انقاذ مرماه من هدفين بعدما أبعد الكرة التي سددها حسام عرفات برأسه إلى ركنية ومنها وصلت الكرة إلى محمد مرسي الذي سددها من خارج منطقة الجزاء وأبعدها الحارس.

في الدقيقة 29 مرر حمودة شتا الكرة إلى مؤمن إبراهيم الذي سددها قوية وأنقذها الحارس إسلام سليمان.

وفي ملعب خيري بشارة بالجونة انتهى الشوط الأول من مباراة مكادي وحرس الحدود التي يديرها الحكم محمد حسين تقدم مكادي بهدف سجله محمود السيد في الدقيقة الثالثة .

وانتهى الشوط الأول من مباراة بترول أسيوط والنجوم التي يديرها الحكم محمد نهاد بتقدم بترول أسيوط بهدف .

وفي ملعب الأسيوطي انتهى الشوط الأول من مباراة المقاصة وبروكسي التي يديرهاالحكم طاهر أيمن سليمان بالتعادل 2-2 وتقدم المقاصة بهدف سجله كريم ببا في الدقيقة الثانية وتعادل حسام بركات لبروكسي في الدقيقة الرابعة ثم سجل حسام بركات هدف بروكسي الثاني في الدقيقة 20 ثم تعادل أحمد رأفت للمقاصة في الدقيقة 25.

لاعبو جمهورية شبين يدعمون فلسطين
دوري المحترفين أسوان الجمهورية شبين مكادي حرس الحدود

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