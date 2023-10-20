الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مورينيو يُفاضل بين ريال مدريد والدوري السعودي

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو

يبدو أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، يُخطط للعودة إلى تدريب فريق ريال مدريد الإسباني مجددًا خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدرب جوزيه مورينيو مع روما في صيف 2024 المقبل.

جوزيه مورينيو يُفاضل بين ريال مدريد والدوري السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو دويبورتيفو" الإسبانية، فإن جوزيه مورينيو تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية، دون الكشف عن اسم النادي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن مورينيو رفض الانتقال إلى الدوري السعودي؛ نظرًا لرغبته في الاستمرار في الملاعب الأوروبية، وتحديدًا أملًا في العودة مجددًا إلى تدريب فريق ريال مدريد.

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يأتي ذلك بعد التقارير الصحفية التي أشارت إلى تواجد اسم مورينيو على طاولة المدربين المُرشحين لتدريب فريق ريال مدريد في الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد انتهاء عقده مع الميرنجي في صيف 2024 المقبل.

وحسب التقارير الصحفية، فإنه من المتوقع أن يتولى كارلو أنشيلوتي مسئولية تدريب منتخب البرازيل، قبل بطولة كوبا أمريكا المقبلة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

من جانبها، أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن مورينيو قد يُغيّر موقفه ويقرر الانتقال إلى الدوري السعودي، مُشيرة إلى احتمالية تلقيه عرضًا ضخمًا يبلغ قيمته 104 ملايين جنيه إسترليني، وبعقد لمدة عامين.

يذكر أن مورينيو سبق له تدريب فريق ريال مدريد خلال الفترة من مايو 2010 حتى يونيو 2013، وتوّج معهم بثلاثة ألقاب، هي الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

مورينيو جوزيه مورينيو ريال مدريد الدوري السعودي روما الإيطالي

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