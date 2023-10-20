كاورو ميتوما يُجدد عقده مع برايتون حتى 2027

أعلن نادي برايتون أند هاف ألبيون الإنجليزي، اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعبه الياباني كاورو ميتوما حتى صيف 2027.

وكان عقد ميتوما السابق مع برايتون، ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024 - 2025.

وحظى ميتوما باهتمام عديد من الفرق، بحسب تقارير صحفية، على رأسهم مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين، إضافة لبرشلونة الإسباني.

نادي برايتون نشر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله توقيع ميتوما، على عقد جديد طويل الأمد يستمر بمقتضاه مع الفريق لمدة 4 مواسم.

وقال روبرتو دي زيربي، مدرب الفريق:"إنها أخبار رائعة. كاورو هو أفضل لاعب لدينا".

وأضاف المدير التنفيذي للنادي ديفيد وير: “إن ضمان بقاء لاعب بجودة كاورو معنا على المدى الطويل يعد بمثابة أخبار رائعة.. تأقلم كاورو مع الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وسرعان ما أصبح أحد أهم اللاعبين لدينا”.

وزاد:“نجاحه هو أيضًا انعكاس لعمل الأقسام التي لعبت دورًا في تعيينه، وساعدته على اكتساب خبرة مهمة على سبيل الإعارة، وأصبح في النهاية جزءًا كبيرًا من مجموعة فريق روبرتو الأول.. ليس لدي أدنى شك في أن مشجعينا سيكونون سعداء بهذه الأخبار".

ووقع كاورو مع برايتون في عام 2021، وقضى موسم 2021/22 على سبيل الإعارة مع نادي رويال يونيون سان جيلويز البلجيكي حيث شارك في 29 مباراة في جميع المسابقات، وسجل ثمانية أهداف وأربع تمريرات حاسمة.

وعاد ميتوما لـ برايتون، ليلعب مع الفريق في 52 مباراة، مسجلًا 13 هدفًا إضافة لصناعته 12 تمريرة حاسمة.

وأصبح ميتوما أكثر لاعب ياباني يسجل أهدافًا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، عندما سجل 7 أهداف في الموسم الماضي، ليتفوق على شينجي أوكازاكي وشينجي كاجاوا.

ومثّل كاورو بلاده على مستوى المنتخب الأول، حيث ظهر لأول مرة في نوفمبر 2021، وقد شارك في 18 مباراة دولية، بما في ذلك أربع مباريات في كأس العالم في قطر الشتاء الماضي، حيث صنع هدف الفوز الدراماتيكي لليابان ضد إسبانيا في دور المجموعات.