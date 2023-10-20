الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يؤكد تنظيم مباراة تكريمية لميسي في كامب نو

ميسي
ميسي

أكّد المدير الرياضي في برشلونة الإسباني، البرتغالي ديكو بأن ناديه مصمّم على إقامة مباراة تكريمية لأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أمضى مسيرة مظفرة في صفوف النادي الكتالوني.

وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة "لانس" البرازيلية: "سيبقى ميسي المثال الأكبر في تاريخ النادي، على الأرجح أمام يوهان كرويف ورونالدو. ستكون هناك مباراة مباراة وداعية بالتأكيد، ربما في الملعب الجديد عندما يصبح جاهزا".

وأضاف: "لا ندري متى سيخوض هذه المباراة لكن بالتأكيد سيكون هناك مباراة".

"ميسي" يحسم مستقبله مع إنتر ميامي

وحسم ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأمريكي، مستقبله بعد تقارير رحيله في يناير.

وقال ميسي بعد لقاء بيرو: “سأتدرب وألعب المباراة المتبقية وسأحاول أن أصل في أفضل حالاتي لشهر نوفمبر التوقف الدولي”.

وأضاف: “بعد ذلك سأستمتع بإجازتي في الأرجنتين، هذه هي المرة الأولى التي سأمتلك فيها فترة طويلة في ديسمبر وسأحتفل بنهاية السنة بهدوء مع من أحب وفي يناير سأعود مرة أخرى للموسم التحضيري والبدء من الصفر والاستعداد بأفضل شكل ممكن كالعادة”.

وتابع: “في الحقيقة هو شيء مؤسف أننا لم نتأهل إلى البلاي أوف لأننا كنا قريبين جدًا، لقد غبت عن المباريات الأخيرة وتعرضنا للإصابات”.

وأتم: “كان شهر يوليو صعبًا جدًا بالنسبة لنا حيث لعبنا كل ثلاثة أيام وسافرت كثيرًا لكننا حققنا بطولة مهمة للنادي بالنسبة لما سيأتي في العام المقبل”.

وقال ميسي في تصريحات بعد اللقاء: "هذا المنتخب مذهل ويواصل النمو والتحسن، مقارنته مع برشلونة أفضل فريق بالتاريخ وقتها هذا كثير، أليس كذلك؟ لكن اعتقد الفريق قريب نظرًا لما أظهره بعد تحقيق كأس العالم والكوبا".

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