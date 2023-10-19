الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشافى يحسم موقف رباعى برشلونة من مواجهة أتلتيك بيلباو فى الدورى الإسبانى

برشلونة
برشلونة

يحوم الغموض حول إمكانية مشاركة بعض لاعبي فريق برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة أتلتيك بلباو، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

موقف رباعي برشلونة من المشاركة أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لامين يامال وأليخاندرو بالدي، ثنائي برشلونة، ليسا جاهزين بشكل كامل لخوض مواجهة أتلتيك بيلباو، وقد يُقرر المدرب تشافي هيرنانديز الدفع بهما لبعض الدقائق في المباراة المرتقبة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الثلاثي إلكاي جوندوجان ومارك أندريه تير شتيجن ورونالد أراوخو لم ينضموا إلى تدريبات برشلونة، التي أقيمت اليوم الخميس.

وأوضحت الصحيفة أن تشافي منح الثلاثي راحة من التدريبات، اليوم، بعد مشاركتهم رفقة منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

 

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وأكدت الصحيفة أنه لا توجد أي شكوك حول مشاركة تير شتيجن، ولكن قد يلجأ تشافي للدفع بالثنائي جوندودجان وأراوخو لبعض الدقائق أمام أتلتيك بيلباو.

ونوّهت الصحيفة بأن تشافي قد يدفع في المباراة أمام أتلتيك بلباو بلاعبه إنييجو مارتينيز في الدفاع بدلًا من أراوخو بجانب كريستنسن.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، خلف كل من ريال مدريد وجيرونا أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 24 و22 نقطة على التوالي.

برشلونة أتلتيك بيلباو الدوري الاسباني الليجا تشافي

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