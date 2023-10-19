الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد الأوروبى يتجه لإيقاف برشلونة بسبب "نيجريرا"

برشلونة
برشلونة

لا يزال الحديث مستمرًا بشأن أزمة تورط نادي برشلونة الإسباني في قضية "نيجرير"، والتي قد تتسبب في إيقاف الفريق الكتالوني.

وكانت لجنة الحكام الإسبانية قد أدانت السلوك الذي قد ينتهك أخلاقيات المؤسسة، والذي ارتكبه خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد الإسباني، بتلقيه مبالغ مادية مشبوهة من قبل نادي برشلونة بين عامي 2016 و2018، مقابل الحصول على خدمات استشارية، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية نيجريرا".

ورغم مرور وقت طويل على هذه القضية، فإن القضاء الإسباني قام بتوجيه الاتهام إلى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، في قضية نيجريرا التحكيمية. لمطالعة التفاصيل من هنا.

الاتحاد الأوروبي يُخطط لإيقاف نادي برشلونة بسبب "قضية نيجريرا"

وبناءً عليه، أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سيتجه إلى إيقاف نادي برشلونة؛ بسبب "قضية نيجريرا"، في ظل التحقيق الجاري خلال الفترة الماضية.

وأشارت "ماركا" إلى تقرير صحيفة "إلموندو" الإسبانية، والتي نوّهت خلاله بأن القاضي خواكين أجيري أكد وجود أدلة كافية تُدين خوان لابورتا، وتُثبت ارتكابه الأفعال ذاتها التي ارتكبها الرئيسان السابقان ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، بدفع مبالغ مالية ضخمة لـ"نيجريرا".

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العواقب القانونية والرياضية المتعلقة بـ"قضية نيجريرا"

وركزت صحيفة "ماركا" في تقريرها، على العواقب القانونية والرياضية المتعلقة بـ"قضية نيجريرا"، وذلك بنشر تصريحات خوسيه ماريا ستامبا، المحامي المتخصص في القانون الرياضي، قائلًا: "جريمة الرشوة قابلة للنقاش، اعتبروا أن برشلونة كيان ذو اختصاص قانوني له أهمية عامة وتشرف عليه لجنة التنمية المستدامة، لذلك أقول دائمًا إن القضية في بدايتها فقط". 

وفيما يتعلق بالوقت المقدر للتوصل إلى حل، قال: "من الممكن أنه عندما يتم حل القضية، لن يكون خوان لابورتا رئيسًا لبرشلونة".

وعن العواقب الرياضية الناتجة عن القضية، قال المحامي خوسيه ماريا ستامبا: "من الممكن أن تكون هناك عقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأوضح: "أعتقد أن الشيء الطبيعي هو أن اليويفا سيوقف برشلونة مؤقتًا في النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا".

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