القضاء الإسباني يعلن توجيه الاتهام لرئيس نادى برشلونه في قضية نيجريرا

أعلن القضاء الإسباني اليوم الأربعاء، توجيه الاتهام إلى رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا في قضية نيجريرا التحكيمية.

ترددت إشاعات في الأشهر حول صرف النادي الإسباني مبالغ مالية لشركة استشارات تحكيمية يملكها خوسيه نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام الإسباني السابق ونجله خافيير وبحسب التقارير فإن مدفوعات برشلونة وصلت إلى 7 ملايين يورو.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، في وقت سابق فتح تحقيق في قضية نيجريرا، طالع التفاصيل من هنا.

وقال تيباس عبر حسابه بـ"تويتر": مجددًا، أخبار "La Vanguardia" خاطئة، والدليل موجود في الخبر ذاته. الوثيقة ليست خاطئة، ونحن لا نتهم أحدًا. كل شيء خاطئ لكنهم يلعبون دور الضحية".

وأصدر نادي برشلونة الإسباني رسميًا، بيانًا يرد فيه على خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا بعد أن قدّم تقريرًا خاطئًا للمدعي العام الإسباني، في محاولة منه لإدانة نادي برشلونة في قضية نيجريرا.

وقال بيان برشلونة، على خلفية الفضائح الأخيرة والتسريبات الإعلامية التي حدثت، يطالب كيان نادي برشلونة باحترام منصب إدارة لاليجا، ويطالب بالاستقالة أو الإقالة الفورية لرئيس الرابطة خافيير تيباس.

وجاء بيان برشلونة على عدة طلبات:

- برشلونة يطلب من تيباس تقديم تفسيرات علنية وليس على تويتر.

- النادي يتهم الدوري الإسباني "بتأجيج النار" في قضية نيجريرا.

- النادي يقول إنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها تيباس إيذاءهم.

- مطالبة تيباس بالاستقالة.