الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من نيمار بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف

نيمار
نيمار

تحدث النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال السعودي، عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

 أول تعليق من نيمار بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف

وعلّق نيمار على إصابته عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، قائلًا: "إنها لحظة حزينة للغاية، الأسوأ في حياتي، مضيفا أعلم أنني قوي، ولكن هذه المرة أحتاج لدعم عائلتي وأصدقائي".

وتابع: "ليس من السهل أن تتعرض لإصابة، وتخضع لعملية جراحية، ثم تصاب مجددًا بعد 4 أشهر فقط".

واختتم نيمار تعليقه، قائلًا: "لدي إيمان، وأترك الأمر بيد الله".

 تفاصيل إصابة نيمار

وكان نيمار قد تعرّض لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 حيث اضطر إلى مغادرة أرض الملعب باكيًا قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

وسقط نيمار على أرض الملعب، بعد تدخل قوي من قِبل أحد لاعبي الخِصم في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، ليسقط متألمًا بشدة ويبكي مُمسكًا بركبته اليسرى، ليتم حمله على نقالة إلى خارج المستطيل الأخضر.

وعقب المباراة، ظهر نيمار وهو يسير على عكازين ويضع واقيًا على ساقه، ليُثير الذعر في نفوس الجماهير، تؤكد الفحوصات الطبية فيما بعد أنه تعرّض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

 

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هزيمة قاسية للبرازيل أمام أورجواي

يذكر أن منتخب البرازيل قد تلقى هزيمة قاسية أمام أوروجواي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سينتيناريو"، في تمام الساعة الثالثة فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وافتتح داروين نونيز تسجيل الأهداف، بهدفه لصالح منتخب بلاده أوروجواي في الدقيقة 42، قبل أن يُضيف نيكولاس دي لا كروز الهدف الثاني في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

وبعد الهزيمة، يتواجد منتخب البرازيل حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، برصيد 7 نقاط، خلف أوروجواي صاحبة الوصافة بفارق الأهداف فقط، بينما يتصدر منتخب الأرجنتين برصيد 12 نقطة.

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