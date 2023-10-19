الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيديو محمد صلاح لدعم فلسطين يقترب من 150 مليون مشاهدة فى 12 ساعة

محمد صلاح
محمد صلاح

واصل فيديو قائد منتخبنا الوطني محمد صلاح لدعمه فلسطين انتشاره في جميع أنحاء العالم خلال 12 ساعة من نزوله.

واقترب الفيديو الذي نشره صلاح، أمس، على جميع حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي من 150 مليون مشاهدة بمنصات "X"، "إنستجرام"، و"فيسبوك".

 

وأعلن محمد صلاح دعمه للقضية الفلسطينية وأهالي غزة تحت العدوان الإسرائيلي.

وقال إنه ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة.

وأضاف محمد صلاح: "شهدنا في الأيام السابقة عنفًا شديدًا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع وجميع الأرواح مقدسة، ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأكمل: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا".

واختتم: "يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا".

وناشد قائد منتخب مصر جميع قادة العالم التكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، وأن الإنسانية يجب أن تسود.

 

محمد صلاح صلاح فلسطين غزة العدوان الإسرائيلى

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