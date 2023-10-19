ذا ناشيونال تسلط الضوء على فيديو محمد صلاح: "دعا لسيادة الإنسانية"

سلطت صحيفة ذا ناشيونال، الضوء على مقطع الفيديو الذي نشره مهاجم ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح، أمس الأربعاء وقالت الصحيفة: إن صلاح دعا لتقديم مساعدات إنسانية فورية إلى غزة وأن تسود الإنسانية.

التصعيد في غزة

وقالت الصحيفة: لقد دعا صلاح لوقف المجازر الحالية في قطاع غزة، ودعا زعماء العالم إلى الاجتماع معًا "لمنع المزيد من ذبح الأرواح البريئة".

وقال إنه يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وغزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 3478 فلسطينيًا قُتلوا وأصيب 12065 آخرون في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم محمد صلاح تبرعًا كبيرًا للهلال الأحمر المصري لمساعدة سكان غزة، ومساء الأربعاء، نشر صلاح مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو فيه إلى وقف العنف ووصول المساعدات إلى غزة.

وقال المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا "ليس من السهل دائمًا التحدث في مثل هذه الأوقات. كان هناك الكثير من العنف والكثير من الوحشية المفجعة". "لقد كان التصعيد في الأسابيع الأخيرة أمرًا لا يُطاق. كل الأرواح مقدسة ويجب حمايتها. يجب أن تتوقف المذابح، والعائلات تتمزق".

الهجوم على مستشفى الأهلي العربي

وقالت الصحيفة: لقد أثار الهجوم على مستشفى الأهلي العربي مساء الثلاثاء، والذي أدى إلى مقتل 471 شخصًا وإصابة أكثر من 314، المزيد من الغضب وأدى إلى احتجاجات غاضبة في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من مليون فلسطيني منذ بداية الحرب، ومع انخفاض الغذاء والماء والإمدادات الطبية، أصبحت الظروف يائسة في غزة.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي للسماح لنحو 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية لغزة، وقال بايدن للصحفيين: "السيسي يستحق التقدير الحقيقي لأنه كان متعاونًا".

وقال صلاح: "الأمر الواضح الآن هو أنه يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور". "الناس هناك في حالة رهيبة. المشاهد في المستشفى الليلة الماضية كانت مرعبة".

وتابع: "إن شعب غزة يحتاج إلى الغذاء والماء والإمدادات الطبية بشكل عاجل. وأنا أدعو زعماء العالم إلى العمل معًا لمنع المزيد من ذبح الأرواح البريئة. ويجب أن تسود الإنسانية".