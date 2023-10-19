الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كوريا الجنوبية تقدم مساعدات إنسانية للمدنيين فى قطاع غزة

مساعدات
مساعدات

أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستقدم مساعدات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

دعم الحاجات الإنسانية بسبب الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية

وأكدت وزارة الخارجية في سيئول أن الحكومة الكورية الجنوبية ستقدم مليوني دولار مساعدات للمدنيين ولدعم الحاجات الإنسانية بسبب الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الدعم سيتم توفيره عبر منظمات دولية، وستجري مشاورات وثيقة مع المنظمات ذات الصلة لاستخدامه لأغراض إنسانية.

قطاع غزة غزة كوريا الجنوبية المقاومة الفلسطينية إسرائيل

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