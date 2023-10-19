الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء البريطانى يصل إسرائيل

ريشي سوناك
ريشي سوناك

وصل ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني إلى إسرائيل، منذ قليل، بحسب فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

بحث فتح طريق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

ومن المقرر أن يلتقي "سوناك" برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، قبل أن يتوجه إلى عواصم أخرى بالمنطقة.

وسوف يبحث "سوناك" خلال جولته فتح طريق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت ممكن، وتمكين المواطنين البريطانيين في القطاع من المغادرة.

وفي وقت سابق قال سوناك، إن كل وفاةٍ مدنية مأساة والكثير من الأرواح فُقدت في أعقاب العمل الإرهابي المروع الذي قامت به حماس.

وأشار إلى أن الانفجار الذي وقع بمستشفى في غزة وأدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين يجب أن يكون لحظة فاصلة بالنسبة لزعماء المنطقة وحول العالم، للعمل معًا لتجنب المزيد من التصعيد الخطير للصراع، متعهدًا بأن تكون بريطانيا في طليعة هذا الجهد.

إسرائيل القاهرة الإخبارية ريشي سوناك بنيامين نتنياهو إسحق هرتسوج المساعدات الإنسانية إلى غزة غزة فلسطين

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