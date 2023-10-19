الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قدورة فارس: إسرائيل اعتقلت 10 آلاف فلسطينى منذ العدوان على غزة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى في فلسطين، إن قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات عشوائية وواسعة ليست مرتبطة بإجراءات عامة تتخذها إسرائيل لحماية أمنها وإنما جميعها تندرج في إطار سلسلة من الإجراءات القمعية الانتقامية، وذلك يُترجم على شكل عمليات قتل واغتيال وإغلاق طرق وحواجز واعتقالات بما كل ما يترتب عليه.

وأضاف فارس في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن إسرائيل نفذت عمليات قتل واغتيال بحق معتقلين لديها بعد تحقيقات معهم.

وأشار إلى أن إسرائيل تتعامل مع فلسطين على أنها أرض محروقة تقتل وتعتقل وتعذب، لافتًا إلى أن أعداد المعتقلين ارتفعت منذ العدوان على غزة بنسبة 100% لتتجاوز 10 آلاف أسير.

الاحتلال الضفة الغربية إسرائيل فلسطين القاهرة الإخبارية

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