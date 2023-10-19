الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منى زكى تواصل دعمها لأهل فلسطين.. وتُدين الاعتداء على غزة

مني زكي
مني زكي

أدانت الفنانة منى زكى ما يحدث في غزة من قصف وعنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "ؤنستجرام".

وقالت منى زكي، عبر خاصية الاستوري: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل خطوة تخطوها، حسبي الله ونعم الوكيل على كل روح قتلتوها بدون وجه حق، حسبي الله ونعم الوكيل على الظلم والوجع وقلة الحيلة اللي الواحد فيها.. ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار". 

وحرصت مني زكي على نشر لقطات للأطفال والمدنيين المتضررين جراء القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في فلسطين بقطاع غزة. 

مني زكي تدعم القضية الفلسطينية 


وكانت الفنانة منى زكي قد أعلنت منذ أيام عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني ولأطفال فلسطين، مناشدة جمهورها بالتبرع لأهل فلسطين.

ونشرت منى زكي فيديو لها تناشد فيه جمهورها بالتبرع لأهل فلسطين من خلال مؤسسة اليونيسف، والتي تمثلها في الشرق الأوسط.

وقالت: "رسالة من سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف الفنانة منى زكي: كل يوم بيعدي أسوأ من اللي قبله على أطفال غزة الضحايا نصفهم أطفال، ومليون طفل بيتسرق منهم طفولتهم وبيتعرضوا لدمار صحي ونفسي وجسدي. الوضع مأساوي وهم في أشد الحاجة للمساعدات المنقذة للحياة".

ودعت منى جمهورها من جميع أنحاء الوطن العربي للتبرع لأطفال غزة من خلال منظمة يونيسف من أجل مساعدة أكبر قدر ممكن من أهالي قطاع غزة. 

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين وتصاعد وتيرة الحرب في غزة. 

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء وتأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين ودعم النجوم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والتي دعت لها إسرائيل لمحو القضية الفلسطينية برمتها. 

منى زكي النجمة مني كي مني زكي تدعم القضية الفلسطينية مني زكي عن القضية الفلسطينية القصف الإسرائيلي لـ مستشفى المعمداني في غزة

مواد متعلقة

مواعيد الحلقة الأخيرة من حكاية" ماتيجي نشوف" من مسلسل 55 مشكلة حب

دعوات لمقاطعة فيلم "سكورسيزي" بسبب دعم إسرائيل

أمير المصري يدين الاعتداء على مستشفى المعمداني بغزة: جريمة حرب (فيديو)

بث مشترك لإذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي مع التلفزيون الفلسطيني.. السبت

خالد النبوى يدين الاعتداء على المستشفى المعمدانى بغزة: إبادة جماعية

نبيل الحلفاوى: مجزرة الاعتداء الإسرائيلى على مستشفى المعمدانى بغزة أعادت للأذهان جريمة الهولوكوست

إيمان العاصي: قصف مستشفى المعمداني مخطط صهيونى لإبادة شعب بالكامل

حمزة نمرة يدين الاعتداء على مستشفى المعمداني بغزة: قلبي واجعني

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف معسكرات لحزب الله فى سوريا

عاجل.. سعر الذهب اليوم الخميس 19-10-2023 بدون مصنعية فى مصر

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

عاجل.. سعر الدولار اليوم الخميس 19-10-2023 فى البنوك المصرية والاجنبية 

أسوشيتد برس تبرز الموقف المصرى الحازم فى "تهجير سكان غزة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد أى مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم

عاجل.. سقوط 8 شهداء جراء قصف استهدف منزلًا برفح فى غزة