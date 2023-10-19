منى زكى تواصل دعمها لأهل فلسطين.. وتُدين الاعتداء على غزة

أدانت الفنانة منى زكى ما يحدث في غزة من قصف وعنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "ؤنستجرام".

وقالت منى زكي، عبر خاصية الاستوري: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل خطوة تخطوها، حسبي الله ونعم الوكيل على كل روح قتلتوها بدون وجه حق، حسبي الله ونعم الوكيل على الظلم والوجع وقلة الحيلة اللي الواحد فيها.. ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار".

وحرصت مني زكي على نشر لقطات للأطفال والمدنيين المتضررين جراء القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في فلسطين بقطاع غزة.

مني زكي تدعم القضية الفلسطينية



وكانت الفنانة منى زكي قد أعلنت منذ أيام عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني ولأطفال فلسطين، مناشدة جمهورها بالتبرع لأهل فلسطين.

ونشرت منى زكي فيديو لها تناشد فيه جمهورها بالتبرع لأهل فلسطين من خلال مؤسسة اليونيسف، والتي تمثلها في الشرق الأوسط.

وقالت: "رسالة من سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف الفنانة منى زكي: كل يوم بيعدي أسوأ من اللي قبله على أطفال غزة الضحايا نصفهم أطفال، ومليون طفل بيتسرق منهم طفولتهم وبيتعرضوا لدمار صحي ونفسي وجسدي. الوضع مأساوي وهم في أشد الحاجة للمساعدات المنقذة للحياة".



ودعت منى جمهورها من جميع أنحاء الوطن العربي للتبرع لأطفال غزة من خلال منظمة يونيسف من أجل مساعدة أكبر قدر ممكن من أهالي قطاع غزة.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين وتصاعد وتيرة الحرب في غزة.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء وتأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين ودعم النجوم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والتي دعت لها إسرائيل لمحو القضية الفلسطينية برمتها.