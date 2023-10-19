القصة الكاملة لأزمة كريم بنزيما فى فرنسا بعد دعمه القضية الفلسطينية

أثار اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، جدلًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد دعمه القضية الفلسطينية، في ظل تصاعد الأحداث في غزة، وفرض الاحتلال لحصار كامل على القطاع، مع تكثيف عمليات استهداف المدنيين.

ومنذ 7 أكتوبر، تصاعدت الأحداث في قطاع غزة، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بعملية "طوفان الأقصى"، لتقابلها هجمات عدوانية تستهدف المدنيين من قِبل الكيان الصهيوني، والتي خلّفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

أزمة كريم بنزيما في فرنسا بعد دعم القضية الفلسطينية

- دعم كريم بنزيما القضية الفلسطينية

وجاءت بداية القصة عندما أظهر كريم بنزيما دعمه الكامل للفلسطينيين وما يواجهونه من قصف واعتداء من الكيان الصهيوني.

ونشر بنزيما تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، جاء فيها: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".

- اتهام كريم بنزيما بانضمامه لجماعات إرهابية

وبعد دعمه الواضح والصريح، أثار بنزيما غضب الحكومة الفرنسية التي لم تتحمل الموقف، ليخرج جيرار دارمنيان، وزير الداخلية الفرنسي، عن صمته رافضًا ما حدث بشدة.

ووصل الأمر بقيام جيرار دارمنيان، وزير الداخلية الفرنسي، باتهام كريم بنزيما بالانتماء إلى جماعات إرهابية.

وقال جيرار دارمنيان في تصريحات عبر وسائل إعلام فرنسية، عند سؤاله عن دعم اللاعب لفلسطين: "كريم بنزيما لديه علاقات ذات سمعة سيئة، وكما يعرف الجميع هو مرتبط بعلاقات مع جماعات إرهابية".

- مطالبات من البرلمان الفرنسي بسحب الجنسية الفرنسية من كريم بنزيما

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، لتخرج التقارير الصحفية بتأكيدات أن البرلمان الفرنسي يدرس سحب الجنسية الفرنسية من كريم بنزيما نتيجة دعمه القضية الفلسطينية.

وقالت النائبة الفرنسية فاليري بوايي: "إذا كان كريم بنزيما، كما يؤكد وزير الداخلية، مرتبطًا بجماعات الإخوان المسلمين، فإنني أطالب بفرض عقوبات، وخاصة حرمانه من الجنسية". لمطالعة التفاصيل من هنا.

- المطالبة بحرمان كريم بنزيما من الكرة الذهبية

ونتيجة لتداعيات الموقف، فإن البرلمان الفرنسي أيضًا يريد حرمان كريم بنزيما من جائزة "الكرة الذهبية" التي حصل عليها كونه أفضل لاعب في العالم لعام 2022 الماضي، والتي تُمنح من قِبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ويُعد كريم بنزيما أحد أشهر لاعبي كرة القدم المسلمين، كما أنه أحد هدّافي ريال مدريد التاريخيين وقائده في الموسم الماضي، قبل أن يرحل عنهم في صيف 2023 المنصرم، وينضم إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، براتب تقدر قيمته بـ200 مليون يورو سنويًا.

- كريم بنزيما يعتزم مقاضاة وزير الداخلية الفرنسي

وردًا على هذه التداعيات، فإن صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أكدت في تقريرها، أن كريم بنزيما يدرس اتخاذ إجراءات قانونية وتقديم شكوى ضد اتهامات وزير الداخلية الفرنسي.

وأوضح التقرير أن هيوز فيجييه محامي بنزيما، نفى وجود أي صلة لموكله مع التنظيم الإسلامي، قائلًا: "هذا غير صحيح، لم يكن لكريم بنزيما أدنى علاقة مع هذه المنظمة".

وتابع المحامي "أن منشور بنزيما لم يشكل أي دعاية لـحماس، ولا تواطؤًا في الإرهاب أو أعمال تعاون". لمطالعة التفاصيل كاملة من هنا.

ويبدو أن كريم بنزيما لن يكتفِ بذلك فقط، بل إنه يدرس أيضًا تقديم شكوى ضد السيناتور إل آر فاليري بوير، بعد أن طلب الأخير، إذا ثبتت صلته بجماعة الإخوان المسلمين، تجريده من جائزة الكرة الذهبية لعام 2022 وكذلك جنسيته الفرنسية.

واحتج محامي بنزيما:"مثل هذا الإجراء المستحيل ضد مواطن فرنسي من أبوين فرنسيين لن يؤدي إلا إلى تذكير أوروبا بألمانيا النازية".