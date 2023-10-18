الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد دعمه لـ غزة.. برلمانية فرنسية تطالب بسحب الجنسية والكرة الذهبية من "بنزيما"

كريم بنزيما
كريم بنزيما

طالبت نائبة فرنسية، اليوم الأربعاء، بسحب الجنسية والكرة الذهبية من كريم بنزيما على خلفية تغريدة له داعمة لغزة.

وقالت النائبة الفرنسية فاليري بوايي: "إذا كان كريم بنزيما، كما يؤكد وزير الداخلية، مرتبطًا بجماعة الإخوان المسلمين، فإنني أطالب بفرض عقوبات، وخاصة حرمانه من الجنسية".

"بنزيما" يعلن دعمه لفلسطين بعد قصف الاحتلال

والأحد الماضي، أظهر اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، دعمه الكامل للفلسطينيين، وما يواجهونه من قصف واعتداء من الكيان الصهيوني.

ونشر بنزيما تغريدة عبر حسابه على موقع "إكس" جاء فيها: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".

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بنزيما هو حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، أحد هدافي ريال مدريد التاريخيين وقائده في الموسم الماضي، قبل أن يرحل عنهم في الصيف لينتقل إلى اتحاد جدة براتب يُقدر بـ200 مليون يورو سنويًا، وهو أحد أشهر لاعبي كرة القدم المسلمين، إضافة لـ محمد صلاح لاعب ليفربول.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن موافقته على استضافة جميع مباريات منتخب فلسطين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، مع التكفل بكافة التكاليف المتعلقة بتلك الأحداث.

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سحب الجنسية الكرة الذهبية كريم بنزيما نائبة فرنسية غزة

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