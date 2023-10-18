بنزيما يعتزم مقاضاة وزير الداخلية الفرنسى

أكدت تقارير صحفية، الأربعاء، أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي، يعتزم تقديم شكوى قضائية ضد جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي، بعد اتهام الأخير له، بوجود علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين.

وادعى دارمانين أن بنزيما على صلات سيئة السمعة مع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد إظهار دعمه للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ضد ما يعانيه من عدوان غاشم من الاحتلال.

وبحسب صحيفة لو باريسيان الفرنسية، فإن بنزيما المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، يدرس اتخاذ إجراءات قانونية وتقديم شكوى ضد وزير الداخلية الفرنسي.

وأوضح التقرير أن هيوز فيجييه محامي بنزيما، نفى وجود أي صلة لموكله مع التنظيم الإسلامي، قائلًا: "هذا غير صحيح!" لم يكن لكريم بنزيما أدنى علاقة مع هذه المنظمة".

وزاد: "نحن ندرس اتخاذ إجراءات ضد هذا الوزير تطبيقًا، على سبيل المثال، لقانون التلاعب بالمعلومات العزيزة على حكومتنا... والتشهير أو حتى الإهانة العلنية، لأن هذا الارتباط غير الموجود مع جماعة الإخوان المسلمين، كما يقول ومع ذلك، فهو سيئ السمعة، ومن الواضح أنه تم تقديمه على أنه مهين. وليس من المقبول أن يعتقد أولئك الذين يحكمون أنهم مخولون أن يفعلوا أي شيء من باب الانتهازية البحتة».

وتابع المحامي "أن منشور بنزيما لم يشكل أي دعاية لـحماس، ولا تواطؤًا في الإرهاب أو أعمال تعاون".

وذكرت الصحيفة أن اللاعب يخطط أيضًا لتقديم شكوى ضد السيناتور إل آر فاليري بوير، بعد أن طلب الأخير، إذا ثبتت صلاته بجماعة الإخوان المسلمين، تجريده من جائزة الكرة الذهبية لعام 2022 وكذلك جنسيته الفرنسية.

واحتج محامي بنزيما قائلًا: "مثل هذا الإجراء المستحيل ضد مواطن فرنسي من أبوين فرنسيين لن يؤدي إلا إلى تذكير أوروبا بألمانيا النازية".