150 مليون مشاهدة فى ساعات.. أرقام مهمة عن فيديو محمد صلاح

فيديو لا تزيد مدته على دقيقة، خرج به اللاعب المصري محمد صلاح، من أجل التعليق على القضية الفلسطينية ومعركة الطوفان الدائرة بين حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أسبوعين تقريبًا.

فيديو محمد صلاح

وعلق لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول قائلًا: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفًا شديدًا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة".

وتابع: "جميع الأرواح مقدسة، ويجب توفير سبل الحماية لها، يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".

واختتم: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم بالتكاتف معا لمنع وقوع المزيد من المذابح للأبرياء، الإنسانية يجب أن تسود".

"الدستور" في التقرير التالي تتبع، باستخدام أدوات تحليل البيانات، مدى انتشار فيديو محمد صلاح على السوشيال ميديا وجماهيريًا.

معدل الانتشار

بحسب أداة جوجل ترند، ففي الساعة التاسعة مساءً وصلت معدلات البحث على فيديو محمد صلاح إلى 72 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وفي السادسة صباح اليوم وصل عدد عمليات البحث إلى 55 عملية بحث في الدقيقة، وفي العاشرة صباحًا كانت ذروة عمليات البحث 100 عملية بحث في الدقيقة.

وعلى صعيد المحافظات كانت محافظة الوادي الجديد هي الأعلى، حيث وصلت عمليات البحث إلى 100 عملية بحث في الدقيقة بها، ثم محافظة الإسماعيلية التي وصل عدد عمليات البحث بها إلى 93 عملية بحث، تلتها محافظة البحيرة 77 عملية بحث في الدقيقة.

وعلى موقع تويتر، بحسب أداة Social Search، فإن فيديو محمد صلاح تم تداوله من أكثر من 456 ألف مشاركة من قبل 167 ألف مستخدم لموقع التدوينات الصغيرة.

وتقول أداة Hashtagify إن معدل وصول فيديو محمد صلاح وصل إلى 52.8% على موقع "تويتر"، بسبب التداول الشديد له على كل مواقع السوشيال ميديا، وتوقعت الأداة أن يواصل الهاشتاج في الانتشار.

ولم تكن اللغة المستخدمة في تداول الهاشتاج والتعليق عليه هي العربية فقط، ولكن بلغت نسبة اللغة الإنجليزية 79% تلتها الإسبانية بنسبة 5% ثم اليابانية بنسبة 3%، وأخيرًا الفرنسية 2%.

وعلى موقع "فيسبوك" شارك الفيديو الخاص بحديث صلاح عن القضية الفلسطينية 94 ألف شخص، وعلق 124 ألفًا، بينما تفاعل معه 540 ألفا آخرين.

وعلى موقع "إنستجرام" تفاعل مع فيديو صلاح قرابة 4 ملايين و429 ألف شخص، وتفاعل معه عشرات الآلاف بالتعليقات.

بينما توضح صفحته على موقع "تويتر" للتدوينات الصغيرة أن هناك 951 ألف شخص علقوا على الفيديو، وتمت إعادة نشره من قبل 367 ألف شخص آخرين و141 ألفًا تفاعلوا عليه، بينما معدل وصوله ومشاهدته بلغ 117 مليونًا.