الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى المحترفين.. غزل المحلة فى مهمة المحافظة على القمة أمام مكادى ملك التعادلات

غزل المحلة فاز في
غزل المحلة فاز في الجولة الرابعة على الاتصالات

يسعى غزل المحلة لمواصلة انتصاراته عندما يستضيف فريق مكادي، في السادسة والنصف مساء اليوم الإثنين، بملعب غزل المحلة في الأسبوع الخامس لمسابقة دوري المحترفين.

غزل المحلة يبحث عن الفوز الرابع

وفريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد يحتل المركز الثاني برصيد عشر نقاط من الفوز على الجمهورية شبين بهدف دون رد وعلى أبوقير للأسمدة وعلى الاتصالات بنتيجة واحدة بهدفين نظيفين والتعادل مع حرس الحدود 1-1 ويملك أقوى دفاع في الدوري ولم تهتز شباكه سوى مرة واحدة ويسعى غزل المحلة لتحقيق الانتصار الرابع والبقاء في الصدارة.

خالد عيد أكد للاعبيه أن المباراة لا تحتمل أى نتيجة سوى الفوز حتى لابيتعد الفريق عن القمة وشرح لهم نقاط القوة والضعف في فريق مكادي.

وخالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار 21 في قائمة المباراة وهم: عمرو شعبان ومحمود الحضري وعمرو مصطفى وعمرو الجزار ومحمد حجازي ومحمد جابر ومحمود مسعد وأحمد طارق ومحمد أبوالحمد وخالد الإخميمي ومحمود غالي ومحمود علاء وأسامة خليل ويوسف بيبو وعبدالرحمن بودي ورجب مارو وعبد الرحيم عموري وأحمد مجدي وشيكو محارب وعبده يحي وتشارلز باسي.

مكادي تعادل في أخر مبارياته مع حرس الحدود

مكادي في مهمة الخروج من دائرة التعادلات 

على الجانب الأخر يحتل مكادي المركز الثالث عشر برصيد وهو الفريق الوحيد في الدوري الذي انتهت كل مبارياته الأربع بالتعادل حيث تعادل مع النجوم بدون أهداف ومع دكرنس 2-2 ومع الجمهورية شبين 1-1 ومع حرس الحدود 1-1 ويسعى الفريق للخروج من دائرة التعادلات وتحقيق الانتصار الأول.

وأكد عثمان أحمد لاعبيه أن مواجهة غزل المحلة بملعبه ان تكون سهلة وطالبهم بالتركيز طوال المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية.

 يدير المباراة محمد عبد الحافظ ويساعده علاء عبد الباسط وعلي علاء طلبة ومعهم هيثم عثمان حكما رابعا 

دوري المحترفين غزل المحله فريق مكادي خالد عيد عثمان أحمد

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