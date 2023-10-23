الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يُخطط لتسجيل مارك جويو للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

مارك جويو
مارك جويو

يُخطط نادي برشلونة الإسباني، لتسجيل لاعب جديد في قائمة الفريق، استعدادًا لخوض منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برشلونة يُخطط لإدراج مارك جويو في قائمة الفريق أمام شاختار بدوري أبطال أوروبا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة نادي برشلونة تُخطط لإدراج اسم اللاعب الشاب مارك جويو في قائمة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أبدى إعجابه بقدرات مارك جويو، الذي شارك كبديل في مباراة الفريق أمام أتلتيك بيلباو، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

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وتألق مارك جويو بشكل كبير، ونجح في تسجيل هدف الفوز لفريق برشلونة في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

وأكدت الصحيفة، أن تشافي يرغب في ضم مارك جويو إلى قائمة برشلونة أمام شاختار، حتى لو لم يكن ضمن القائمة "ب"، التي أعلنها النادي في شهر سبتمبر الماضي قبل انطلاق المسابقة.

وأوضحت الصحيفة، أنه حسب اللوائح، فإن برشلونة يمكنه تسجيل مارك جويو ضمن قائمة الفريق، حتى الثانية عشر ظهر غد الثلاثاء، ومن ثم يمكنه المشاركة أمام شاختار بدوري الأبطال.

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