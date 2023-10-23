10 أرقام مهمة قبل انطلاق الجولة الثالثة فى دورى أبطال أوروبا

تنطلق يومي الثلاثاء والأربعاء منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشاميبونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وترغب الأندية الأوروبية في تحقيق المزيد من الانتصارات، أملًا في حجز أماكنها بشكل مبكر للتأهل إلى الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أرقام قبل انطلاق الجولة الثالثة فى دورى أبطال أوروبا

وقبل انطلاق المباريات المرتقبة، نستعرض لكم أبرز الأرقام عن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

1- لم يتذوق فريق بايرن ميونخ مرارة الهزيمة في آخر 36 مباراة خاضها في دور المجموعات بدوري الأبطال، إذ حقق 33 انتصارًا وثلاثة تعادلات.

2- لم يحقق فريق كوبنهاجن أي انتصار في آخر 8 مباريات بدور المجموعات بدوري الأبطال، إذ حقق 4 تعادلات، ومثلها 4 هزائم.

3- لم يحقق فريق آيندهوفن أي انتصار في آخر 14 مباراة بدور المجموعات بدوري الأبطال، إذ حقق 5 تعادلات، بينما تلقى 9 هزائم.

4- تمكّن فريق أرسنال من تسجيل الأهداف في آخر 19 مباراة بدور المجموعات بدوري الأبطال.

5- تلقى فريق ريال مدريد هزيمة واحدة فقط في آخر 12 مباراة بدور المجموعات، بينما حقق 10 انتصارات وتعادلا وحيدا.

6- لم يتعادل نابولي في آخر 12 مباراة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا محققًا 9 انتصارات مقابل 3 هزائم.

7- حقق فريق سلتيك انتصارًا واحدًا في آخر 23 مباراة بدور المجموعات بدوري الأبطال.

8- تلقى فريق نيوكاسل يونايتد هزيمة واحدة فقط في آخر 29 مباراة أوروبية على ملعبه، بينما حقق 21 انتصارًا و7 تعادلات.

9- لم يستقبل ميلان أي هدف في آخر 4 مباريات بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

10- حقق فريق شاختار دونيتسك انتصارين فقط في آخر 15 مباراة بدور المجموعات، بينما حقق 6 تعادلات، وتلقى 7 هزائم.

بينما يُعد بيدرو رودريجيز، لاعب لاتسيو، أكبر لاعب سنًا يسجل في دوري أبطال أوروبا، بعد هدفه في مرمى سلتيك، في الجولة الثانية من دور المجموعات، في عمر 36 عامًا و68 يومًا.

• مباريات يوم الثلاثاء في دورى أبطال أوروبا

- جالطة سراي التركي ضد بايرن ميونخ الألماني

- إنتر ميلان الإيطالي ضد ريد بول سالزبورج النمساوي

- مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد كوبنهاجن الدنماركي

- بنفيكا البرتغالي ضد ريال سوسيداد الإسباني

- سبورتنج براجا البرتغالي ضد ريال مدريد الإسباني

- يونيون برلين الألماني ضد نابولي الإيطالي

- إشبيلية الإسباني ضد أرسنال الإنجليزي

- لانس الفرنسي ضد آيندهوفن الهولندي

• مباريات يوم الأربعاء فى دورى أبطال أوروبا

- فينورد روتردام الهولندي ضد لاتسيو الإيطالي

- برشلونة الإسباني ضد شاختار دونيتسك الأوكراني

- سيلتك الإسكتلندي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني

- يونج بويز السويسري ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

- لايبزيج الألماني ضد سرفينا زفيزدا الصربي

- رويال أنتويرب البلجيكي ضد بورتو البرتغالي

- نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ضد بروسيا دورتموند الألماني

- باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ميلان الإيطالي