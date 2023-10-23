كولر يختار قائمة الأهلى لمباراة سيمبا التنزانى ويحدد ملامح التشكيل اليوم

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني غدًا الثلاثاء في إياب دور الثمانية للنسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قائمة الأهلي التي ستدخل المعسكر المغلق، وتشهد استمرار غياب محمود متولي وعمرو السولية وكريم نيديفيد وموديست للإصابة، ولن تشهد أي تغيرات عن المجموعة التي خاضت مباراة الذهاب في دار السلام بتنزانيا.

ويحدد المدير الفني للفريق على هامش المران التشكيل الذي سيخوض به اللقاء غدًا، لا سيما مع جاهزية بعض اللاعبين أمثال إمام عاشور وصلاح محسن.

ويغيب عن الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني عمرو السولية، بسبب استمرار إصابته في العضلة الخلفية، كما يغيب كريم فؤاد بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

ويستمر غياب الثنائي محمود متولي وأنتونى موديست، بسبب عدم الجاهزية الفنية نتيجة عودتهما مؤخرًا من الإصابة، حيث عانى الأول من الإصابة في العضلة الأمامية، والثاني من الإصابة بفيروس كورونا.

مران الأهلي|عبدالمنعم ومتولي يشاركان في التدريبات الجماعية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء في إياب دور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كل الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيمبا.

وخاص الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وشارك محمد عبدالمنعم ومحمود متولي في التدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائهما من الإصابة التي أبعدتهما عن المشاركة مع الفريق.

وواصل عمرو السولية وكريم فؤاد لاعبا الفريق تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص بهما على ملعب التتش، لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وبدأ موديست تنفيذ البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الوحدات التدريبية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وتعادل الأهلي مع سيمبا في مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق، فيما يلتقي الفريقان على استاد القاهرة مساء الثلاثاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي في نسخته الأولى داخل القارة.