الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا المقرر لها مساء بعد غد الثلاثاء، في إياب دور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيمبا.

وخاص الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

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عبد المنعم ومتولي يشاركان في المران الجماعي

وشارك محمد عبد المنعم ومحمود متولي في التدريبات الجماعية اليوم بعد اكتمال شفائهما من الإصابة التي أبعدتهما عن المشاركة مع الفريق.

وخضع عبد المنعم لفحص طبي قبل انطلاق المران، للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة مع الفريق في التدريبات.

وشارك عبد المنعم في مران الفريق الذي اشتمل على جزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

كما انتظم متولي في التدريبات الجماعية اليوم بعد تعافيه من إصابة العضلة الأمامية، وانتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وشارك محمود متولي في التدريبات التي اشتملت على جزء بدني وتنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وواصل عمرو السولية وكريم فؤاد، لاعبا الفريق، تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص بهما على ملعب التتش، لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

سلبية المسحة الطبية لـ«موديست»

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المسحة الطبية التي أجراها موديست لاعب الفريق جاءت سلبية.

واطمأن الجهاز الفني على حالة موديست قبل انطلاق مران اليوم، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

وبدأ موديست اليوم تنفيذ بعض الوحدات التدريبية المنفردة على ملعب التتش، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه للعودة إلى التدريبات الجماعية.