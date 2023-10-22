كولر والشناوي يتحدثان عن مباراة سيمبا في مؤتمر صحفي غدًا

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، غدًا المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيمبا المقرر لها مساء بعد غد الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتبدأ وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي في الواحدة ظهرًا باستاد القاهرة، ويتحدث المدير الفني وكابتن الفريق عن المباراة في حضور وسائل الإعلام.

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المؤتمر الصحفي لفريق سيمبا ظهر غد باستاد القاهرة

كما يحضر البرازيلي روبرتو أوليفيرا، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، وكابتن الفريق، غدًا المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي التي تقام مساء بعد غد الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتبدأ وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بنادي سيمبا في الثانية عشرة ظهر غد الإثنين باستاد القاهرة، حيث يتحدث المدير الفني وكابتن الفريق إلى وسائل الإعلام قبل مرانه الختامي بالقاهرة.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا التي أقيمت في تنزانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويتأهل الفائز من الأهلي وسيمبا لملاقاة الفائز من صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف نهائي الدوري الإفريقي الذي تقام منافساته للمرة الأولى.

تسليم البطاقات الإعلامية لمباراة الأهلي وسيمبا.. غدًا

على صعيد آخر، قررت اللجنة الإعلامية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، تسليم البطاقات الإعلامية الخاصة بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني للزملاء الصحفيين والمصورين على مدار يومين، ابتداءً من غد الإثنين في تمام الساعة الثانية عشرة حتى السادسة مساء، وبعد غد الثلاثاء ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

يتم تسليم البطاقات الإعلامية للصحفيين والمصورين المكلفين بتغطية المباراة من بوابة آل رشدان بالقرب من مدخل المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة.

يذكر أن الأهلي يلتقي سيمبا التنزاني في الخامسة من مساء بعد غد الثلاثاء باستاد القاهرة، في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي.