الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كل ما تريد معرفته عن مواجهة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني بالدورى الإفريقى

الأهلي وسيمبا التنزاني
الأهلي وسيمبا التنزاني

كلما مرت الأيام والساعات، سيظل البحث عن موعد مواجهة الإياب المرتقبة في ربع نهائي بطولة دوري السوبر ليج الإفريقي، بين  الأهلي وسيمبا التنزاني، هو المتصدر لكافة محركات جوجل، حتى موعد انطلاق المباراة ونهايتها لمعرفة الفريق المتأهل للدور التالي ومواجهة صنداونز الجنوب الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر ليج الإفريقي

ويستضيف النادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 24 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة السوبر ليج الإفريقي (الدوري الإفريقي).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر ليج الإفريقي

تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 24 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي السوبر ليج الإفريقي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، بعدما نجحت إدارة القناة في الحصول على حقوق بث مباريات البطولة بالكامل، عبر أحدى قناتيها، حيث يسبق أي مباراة تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين بالاضافة الى قنوات أبوظبى الرياضية وبى إن سبورت 

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر ليج الإفريقي

يقود مباراة إياب ربع نهائي بطولة السوبر ليج الإفريقي، بين الأهلي وسيمبا التنزاني، حكم الساحة الكونغولي جاك ندالا، وحكم مساعد أول جيرسون مارتينيز، وحكم مساعد ثان أرسينو مارينجولا، وحكم رابع ميسي موفوتو، وحكما الفيديو عادل زوراق وحمزة الفارق مساعدا له.

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الأهلي يقترب من نصف نهائي السوبر ليج الإفريقي

اقتراب النادي الأهلي من وضع قدمه، في دور نصف نهائي بطولة دوري السوبر ليج الإفريقي، عقب التعادل الإيجابي مع سيمبا التنزاني، بنتيجة 2/2، في عقر داره ووسط جماهيره التي ملئت مدرجات ملعب مكايا بكثافة الجمعة الماضية، في مباراة شهدت حالات تحكيمية كثيرة مثيرة للجدل من قبل حكم الساحة الموريتاني داحان بيده. 

بترو أتلتيكو الأنجولي أم صندوانز الجنوب الإفريقي

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني، سيواجه الفائز من مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي أو صندوانز الجنوب الإفريقي، في نصف النهائي من المسابقة الحديثة قاريا في نسخته الأولى.

وكانت مباراة الذهاب بين بطل أنجولا وجنوب إفريقيا، والتي أقيمت أمس السبت، انتهت لصالح صندوانز بهدفين نظيفين.

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