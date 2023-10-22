الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كولر" يعالج أخطاء لاعبى الأهلى قبل لقاء الإياب أمام سيمبا التنزانى

مران الأهلى
مران الأهلى

يستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته، اليوم، استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في إياب دور الثمانية للنسخة الأولى من الدوري الإفريقي، والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل. 

ومنح السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى  للفريق الأول، لاعبيه راحة سلبية أمس السبت على أن يعود الفريق للتدريبات اليوم الأحد استعدادا لمواجهة الإياب.

وطالب المدير الفني من اللاعبين غلق ملف مباراة  الذهاب والتركيز في لقاء الإياب وتصحيح الأخطاء الفردية التي تسببت في الخروج الفريق متعادلا مع المنافس بهدفين لكل منهما.

ويعقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون من أجل التحضير لمواجهة الإياب بعد تكليف محلل أداء الفيديو بتقطيع المباراة علي أكثر من جزء وتحديدًا الأخطاء الدفاعية والهجومية للاعبي الأهلي من أجل دراستها وعلاجها في التدريبات قبل لقاء العودة بالقاهرة.

الأهلي يطلب السعة الكاملة لدعم الأشقاء بفلسطين

من ناحية أخرى بدأت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تجديد طلبها إلى وزارة الشباب والرياضة لمخاطبة الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير فى مباراة سيمبا التنزانى المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة فى إياب دور ربع النهائى لبطولة الدورى الإفريقى.

وتقدم مسئولو القلعة الحمراء بطلب للسلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء في الدوري الإفريقي لكرة القدم. جاء ذلك لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين في ضوء قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء.

وكانت إدارة الأهلى قد تلقت موافقة من الأمن على حضور 30 ألف متفرج لكن مسئولى القلعة الحمراء يسعون لزيادتهم لـ50 ألفا خاصة أن عائد إيراد المباراة سوف يتم تخصيصه للأشقاء فى فلسطين بعد الأحداث الصعبة التى يمرون بها.

كما قررت إدارة الأهلى مخاطبة وزارة الصحة لتخصيص عدد من السيارات تكون حول استاد القاهرة يوم الثلاثاء المقبل لتقوم الجماهير بالتبرع بالدم لمصلحة المصابين بفلسطين.

الاهلى كولر سيمبا التنزاني الدوري الإفريقي محمود الخطيب

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