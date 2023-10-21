السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يهنئ مجلس الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أرسل مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، برقية تهنئة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، برئاسة الكابتن حسين لبيب، يهنئه خلالها على ثقة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، متمنيًا لهم التوفيق لما يخدم مصلحة الرياضة المصرية.

ويضم مجلس إدارة الزمالك الجديد كلًّا من: الكابتن حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا للرئيس، وحسام المندوه أمينًا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد، بجانب الثلاثي تحت السن أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.

وتفوق حسين لبيب على فاروق جعفر وعمر هريدي وميرفت السيد أحمد وماجد فاروق الحنبلي، في حين استطاع هشام نصر أن يتفوق على هاني العتال في منصب نائب الرئيس بعد منافسة شرسة بينهما.

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فوز حسين لبيب بمنصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك

أسدل الستار على انتخابات نادي الزمالك، التي شهدت فوز حسين لبيب بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد.

وفاز بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك (تحت السن) كل من: نيرة الأحمر وأحمد خالد سعيد ورامي إبراهيم نصوحي.

أما الذين حصدوا عضوية مجلس إدارة الزمالك (فوق السن)، أحمد سليمان عفيفي وهاني نبيه وهاني شكري وعمرو علي أدهم ومحمد طارق وحسين سيد عبدالحميد.

وفاز بمنصب أمين الصندوق، حسام الدين المندوه.

وفاز هشام نصر سليمان بمنصب، نائب رئيس نادي الزمالك متفوقًا على هاني العتال بعد منافسة شرسة.

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