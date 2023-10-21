اللجنة الأولمبية تهنئ حسين لبيب بالفوز في انتخابات نادي الزمالك

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية، برقية تهنئة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب وقائمته الموحدة.

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، بيانا، جاء نصه كالتالي:

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد المنتخب، بقيادة الكابتن حسين لبيب، بعد فوزه بثقة الجمعية العمومية للنادي.

وأشادت اللجنة الأولمبية، بالمشهد الحضاري في العملية الانتخابية لنادي الزمالك، والذي أشاد به الجميع في الداخل والخارج.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، عن خالص الأمنيات بالتوفيق للمجلس المنتخب الجديد لنادي الزمالك، وتجاوز المهام القادمة وأداء واجبه على أكمل وجه، انطلاقا من دعم ومساندة الجمعية العمومية للنادي.

ويعد أعضاء الجمعية العمومية، هم السند الحقيقي والمباشر لكافة مجالس إدارات الهيئات الرياضية.

كما أعرب مجلس الأولمبية عن خالص شكره وتقديره لمؤسسات الدولة المختلفة، لحرصها على نجاح العرس الديمقراطي لنادي الزمالك، وصولا إلى وجود مجلس إدارة منتخب لواحد من القلاع الرياضية الهامة والمؤثرة في الرياضة المصرية، والتي يمثل نجاحها واستقرارها هدفا أساسيا للجنة الأولمبية المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن حسين لبيب، قد فاز رسميا بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وقائمته، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.