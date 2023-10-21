رسميا.. فوز حسين لبيب بمنصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك

أسدل الستار على انتخابات نادي الزمالك، والتي شهدت فوز حسين لبيب بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وفاز بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك (تحت السن) كلا من، نيرة الأحمر وأحمد خالد سعيد ورامي إبراهيم نصوحي.

أما الذين حصدوا عضوية مجلس إدارة الزمالك (فوق السن)، أحمد سليمان عفيفي وهاني نبيه وهاني شكري وعمرو علي أدهم ومحمد طارق وحسين سيد عبد الحميد.

وفاز بمنصب أمين الصندوق، حسام الدين المندوه.

وفاز هشام نصر سليمان بمنصب نائب رئيس نادي الزمالك متفوقًا على هاني العتال بعد منافسة شرسة.

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اكتمال النصب القانوني

وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للنادي بعد غلق باب التصويت في صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك في السابعة مساء

وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال.

وفتح في التاسعة صباح اليوم الجمعة باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

والنظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

