بعد اقتراب فوز حسين لبيب.. فاروق جعفر يتقدم بشكوى ضد انتخابات الزمالك (صورة)

تقدم فاروق جعفر، المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، بشكوى إلى اللجنة القضائية التي تشرف على سير العملية الانتخابية بالقلعة البيضاء.

وجاءت تلك الشكوى بعد مغادرة فاروق جعفر مقر النادي فور إعلان النتائج الأولية للانتخابات والتي أشارت إلى تقدم حسين لبيب منافسه المباشر في ذلك السباق.

حسين لبيب يقترب من رئاسة الزمالك

وكشفت قناة الزمالك عن المؤشرات الأولية لانتخابات القلعة البيضاء التي تشير إلى اكتساح تام لصالح حسين لبيب على جميع منافسيه، على منصب رئيس النادي، بما فيهم فاروق جعفر.

وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للنادي بعد غلق باب التصويت في صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك في السابعة مساء

وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة، وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال.

وفتح في التاسعة صباح الجمعة باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، واستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

والنظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

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