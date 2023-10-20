مؤشرات أولية.. حسين لبيب يكتسح ويقترب من رئاسة الزمالك

كشفت قناة نادي الزمالك، عن المؤشرات الأولية من داخل لجان فرز الانتخابات، بعد فرز مجموعة من اللجان الانتخابية.

وتفوق «لبيب» المرشح على منصب الرئيس بشكل ملحوظ بعد حصوله على 103 أصوات.

في المقابل حصل فاروق جعفر على 19 صوتًا فقط.

وعلى منصب نائب الرئيس، حصل هاني العتال على 99 صوتًا، بينما حصل هشام نصر على 40 صوتًا بينما حصل أحمد عبد الغني على 3 أصوات فقط.

أما على منصب أمين الصندوق فقد حصل حسام المندوه على 112 صوتا حتى الآن.

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اكتمال النصاب القانوني

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للنادي، بعد غلق باب التصويت في صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك من المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال.

وفتح في التاسعة صباح اليوم الجمعة باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

والنظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.