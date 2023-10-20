الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدء فرز الأصوات في انتخابات نادي الزمالك.. والقائمة الموحدة تراقب اللجان

نادي الزمالك
نادي الزمالك

بدء منذ قليل، عمليات فرز الأصوات في انتخابات  نادي الزمالك، بعد غلق باب التصويت في تمام الساعة السابعة مساء، وفي ذات السياق راقبت اللجنة الموحدة عمليات فرز الأصوات.

من جهة أخرى قال الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحا أن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباح اليوم الجمعة وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

نادي الزمالك

وأضاف الدكتور عماد البناني قائلًا: "تم إلغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشيا مع الحداد وتم إيقاف النشاط الرياضي يومي الخميس والجمعة استعدادا للجمعية العمومية للنادي ".

وتابع: "سيغلق النادي كافة مقراته اعتبارا من الثامنة مساء  الخميس  الموافق 19 اكتوبر ليتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل".

الزمالك انتخابات نادى الزمالك المؤشرات الأولية باب التصويت اجراء الانتخابات

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