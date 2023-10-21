لاعبو الزمالك يرتدون قمصان منتخب فلسطين قبل مباراة سموحة

أعلن نادي الزمالك عن دعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للقضية الفلسطينية قبل مباراة اليوم.

ويتعرض قطاع غزة لقصف مكثف من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين ردًا على هجمات "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا لغرفة خلع ملابس لاعبي الفريق، وتواجد قميص المنتخب الفلسطيني ليرتديه لاعبو القلعة البيضاء خلال عملية الإحماء قبل مباراة اليوم، وعلق: “حاضرون دائمًا”.

وتأتي لقطة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بعدما ارتدى لاعبو فريق كرة السلة الوشاح الفلسطيني قبل مباراة السوبر أمس أمام الأهلي.

ويلتقي الزمالك نظيره سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة لبطولة دوري نايل "الدوري المصري الممتاز".