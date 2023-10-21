السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاعبو الزمالك يرتدون قمصان منتخب فلسطين قبل مباراة سموحة

الزمالك
الزمالك

أعلن نادي الزمالك عن دعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للقضية الفلسطينية قبل مباراة اليوم.

ويتعرض قطاع غزة لقصف مكثف من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين ردًا على هجمات "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.
ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا لغرفة خلع ملابس لاعبي الفريق، وتواجد قميص المنتخب الفلسطيني ليرتديه لاعبو القلعة البيضاء خلال عملية الإحماء قبل مباراة اليوم، وعلق: “حاضرون دائمًا”.

وتأتي لقطة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بعدما ارتدى لاعبو فريق كرة السلة الوشاح الفلسطيني قبل مباراة السوبر أمس أمام الأهلي.

ويلتقي الزمالك نظيره سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة لبطولة دوري نايل "الدوري المصري الممتاز".

الزمالك قطاع غزة مباراة الزمالك وسموحة لاعبو الزمالك دوري نايل

الأكثر قراءة

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

شدوا بعضكم يا فلسطين.. فيلم "ورا الجدار كله دمار" يدين ترويع أطفال غزة

ندعم قرارات مصر تجاه القضية الفلسطينية.. تصريحات رؤساء وزعماء الدول فى قمة القاهرة للسلام

"كنت هنا".. أغنية "قمة القاهرة" تحكي أصعب لحظات الأطفال الفلسطينيين

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

اتحاد بلديات غزة يحذر من كارثة كبيرة بالقطاع بسبب نفاد الوقود

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية