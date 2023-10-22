الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يفوز على الوحدة بثلاثية.. ويرتقى إلى المركز الرابع فى الدورى السعودى

أهلي جدة يهزم الوحدة
أهلي جدة يهزم الوحدة

صعد الأهلي إلى المركز الرابع بدوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه الوحدة 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.

وتقدم الأهلي عن طريق آلان سانت ماكسيمان في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وذلك بعد هجمة مرتدة سريعة للأهلي انطلق ألان سان ماكسيمان من منتصف الملعب بالكرة ثم توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لتمر من بين قدمي الحارس لداخل الشباك.

كما سجل عبد الباسط هندي، لاعب الأهلي، هدف التعادل للوحدة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 68 سجل روجير إيبانيز الهدف الثاني للأهلي، بعدما أرسل رياض محرز الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها روجر إبانيز برأسية قوية مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

وأكمل رياض محرز الثلاثية في الدقيقة 84 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لتمر على يمين الحارس منير المحمدي لداخل الشباك.

وشهدت المباراة تعرض علاء آل حجي، لاعب الوحدة، للطرد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف النصر صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز التاسع.

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الشباب يهزم الطائي بثنائية

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز الشباب على ضيفه الطائي 2 / صفر.

وتقدم الشباب عن طريق حبيب ديالو في الدقيقة 50، قبل أن يضيف حسين القحطاني الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من  الضائع للشوط الثاني.

ورفع الشباب رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الطائي عند سبع نقاط في المركز السادس  عشر.
 

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