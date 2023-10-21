بمشاركة طارق حامد.. رونالدو يقود النصر لفوز مثير على ضمك في الدوري السعودي

قلب النصر تأخره بهدف إلى فوز 2 /1 على ضيفه ضمك، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم ضمك عن طريق جورج نكودو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك تاليسكا التعادل للنصر في الدقيقة 52.

وبعد ذلك بأربع دقائق، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهدف الثاني للنصر.

وشارك الدولي المصري طارق حامد المحترف في صفوف ضمك في المباراة بأكملها وحصل على بطاقة صفراء بالدقيقة 50.

ورفع النصر رصيده إلى 22 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الرابع، وبفارق أربع نقاط خلف المتصدر الهلال ونقطة خلف وصيفه التعاون.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ضمك عند عشر نقاط في المركز العاشر.

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الحزم يهزم الرائد في دوري روشن

وضمن منافسات الجولة ذاتها، حقق الحزم فوزا مثيرا على ضيفه الرائد 4 /3.

وتقدم الحزم عن طريق فايز سليماني في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك أمير سعيود التعادل للرائد في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 36 سجل محمد الثاني الهدف الثاني للحزم قبل أن يعود سليماني ليسجل الهدف الثاني له والثالث للحزم في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل أمير سعيود الهدف الثاني للرائد، فيما أضاف محمد باداموسى الهدف الرابع للحزم في الدقيقة 72، وسجل عمر جونزاليس هدف تقليص الفارق الثالث للرائد في الدقيقة 86.

ورفع الحزم رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع عشر، بفارق نقطة عن الرائد صاحب المركز الثامن عشر والأخير.